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В российском МТС засветился чехол, который раскрыл возможный дизайн новых AirPods
Источник материала: Tut.by
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Позиция подтверждает дизайн AirPods третьего поколения, отмечает издание. Он похож на дизайн AirPods Pro, включая уменьшенную длину ножек, а также силиконовую насадку для удобного крепления в ушной раковине.
Презентация Apple пройдет 20 апреля в 20.00 по минскому времени.
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За несколько часов до весенней презентации Apple.
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