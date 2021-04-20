В российском МТС засветился чехол, который раскрыл возможный дизайн новых AirPods

Источник материала: Tut.by

На сайте появился чехол uBear AirPods 2021 TouchCase в четырех цветах: черном, зеленом, красном и розовом. Первыми на это обратили внимание Rozetked. Сейчас страница с товаром недоступна, пишет TJ .





Позиция подтверждает дизайн AirPods третьего поколения, отмечает издание. Он похож на дизайн AirPods Pro, включая уменьшенную длину ножек, а также силиконовую насадку для удобного крепления в ушной раковине.

Презентация Apple пройдет 20 апреля в 20.00 по минскому времени.