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Президенты ФИФА и УЕФА резко раскритиковали создание Суперлиги

20.04.2021 12:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президенты Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций резко раскритиковали намерения некоторых клубов из элитных дивизионов Европы создать Суперлигу, их мнения приводит микроблог УЕФА.

Президенты ФИФА и УЕФА резко раскритиковали создание Суперлиги

О создании нового турнира было заявлено в ночь на 19 апреля. Свое участие подтвердили английские «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что «категорически не одобряет создание Суперлиги, турнира, который представляет собой закрытый магазин и отходит от существующих институтов».

По его мнению организаторы гонятся за «краткосрочной финансовой выгодой».

Инфантино предупредил, что если кто-то «выбирает свой собственный путь», то он должен «жить с последствиями своего выбора».

«Они ответственны за свой выбор. Это означает, что вы либо внутри, либо снаружи. Вы не можете быть наполовину внутри или наполовину снаружи», — заявил президент ФИФА.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что «футбольный мир объединился против нескольких клубов, ведомых чувством жадности… Все против такого бессмысленного проекта. Английская ассоциация, итальянская федерация, испанская, ФИФА, все наши 55 членов против идеи такого турнира. Мы никогда не позволим, чтобы это произошло. Те, кто станет играть за команды, которые могут выступить в такой закрытой лиге, не смогут выступать на чемпионатах мира и Европы. Им запретят выступать за национальные сборные».

 
 
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Президенты Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций резко раскритиковали намерения некоторых клубов из элитных дивизионов...
 
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