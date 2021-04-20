Kia Rio снес светофор и наехал на дорожные знаки. Водитель говорит, что уснул за рулем

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью на проспекте Независимости Kia Rio снес светофор, затем наехал на дорожные знаки. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирины Кавецкой, инцидент случился в районе полуночи.





Сообщается, что водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Kia, двигался по пр. Независимости со стороны ул. Руссиянова в направлении ул. Рогачевской. Не справившись с управлением, он совершил наезд на островок безопасности. От удара автомобиль отбросило на светофор, затем на дорожные знаки.





Седан получил механические повреждения. Во время разбирательства водитель пояснил, что уснул за рулем. В момент ДТП в салоне автомобиля находилась девушка 1994 года рождения. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи она отказалась от госпитализации.