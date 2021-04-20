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Прокурор просит 12 лет колонии для минчанина по делу о наезде на силовиков

20.04.2021 12:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прокурор попросил 12 лет колонии для минчанина, которого судят за наезд BMW на силовиков. Такую информацию опубликовал незарегистрированный правозащитный центр «Вясна». 

Тихона арестовали еще в середине августа. Сначала отправили на сутки за участие в акции, а на следующий день заключили под арест с обвинением в умышленном наезде. Позже Следственный комитет сообщил, что 25-летнего парня также подозревают в ложном доносе и участии в массовых беспорядках.

Минчанин побывал на Окрестина, в Новинках, где проводили психиатрическую экспертизу, на Володарке. Семья Тихона не признает вину по всем обвинениям, кроме доноса.

Парню инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: покушение на убийство военнослужащих (ч. 1, ст. 14 и 362), участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293) и заведомо ложный донос (ч. 1 ст. 400). Согласно обвинительному заключению, в ночь с 10 на 11 августа молодой человек участвовал в акциях протеста, наехал на BMW на пятерых военнослужащих, затем утопил свою машину в пруду и сообщил полиции о краже.

Прокурор считает, что вина Тихона полностью доказана, и просит суд приговорить парня к двенадцати годам колонии строгого режима. Также с обвиняемого просят взыскать судебные издержки в размере 2670 рублей. Он возместил в суде моральный вред пострадавшим военнослужащим в общей сумме 1300 рублей.

 
 
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Прокурор попросил 12 лет колонии для минчанина, которого судят за наезд BMW на силовиков. Такую информацию опубликовал незарегистрированный правозащитный центр...
 
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