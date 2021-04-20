В список опасной продукции включили крекеры Tuc и какао MacChocolate

Источник материала: Onliner

Сегодня специалисты включили в список опасной продукции известные в Беларуси крекеры Tuc со вкусами «копченые колбаски», «сыр». Указано, что при производстве продукции использовалась недопустимая пищевая добавка — консервант пиросульфит натрия Е223, хотя та и была указана на упаковке. С 22 апреля крекеры запрещено ввозить в Беларусь и продавать.

Также опасным назвали растворимый какао-напиток «Классический аромат» от MacChocolate, он тоже под запретом с 22 апреля.

«При производстве продукции использовалась недопустимая пищевая добавка — подсластитель ацесульфам калия (Е950)», — сообщает Госстандарт.





Напомним, Госстандарт периодически берет на пробы обычные товары из магазинов, чтобы проверить, не «забыл» ли производитель указать весь состав и что вообще за продукт находится в упаковке. Иногда в безобидных продуктах обнаруживаются лошадиные дозы консерванта или опасные красители, а иногда молоком называется совсем не молоко. Бывают и чисто технические нарушения: например, производитель не указал детский возраст, начиная с которого ребенок может пользоваться игрушкой. Нарушителям специалисты Госстандарта дают предписания: устранить недостатки (если это возможно) или уничтожить продукт. А для потребителей и поставщиков создают список товаров , которые с даты предписания продавать нельзя. Чаще всего среди продуктов в списке «запрещенки» оказывается продукция российских производителей.

С 10 апреля Госстандарт запретил продавать в Беларуси несколько известных видов кофе «3 в 1» в пакетиках от Jacobs и «Жокей». Кроме кофе, в списке опасной продукции оказалось еще много чего — специи с кишечной палочкой, маринованные огурчики, сушеный манго, любимые детьми фруктовые кусочки и орешки с красителем, которым заправляли водомет.