Лукашэнка сустракаецца з украінскім дэпутатам Шаўчэнкам? Хто гэта і ці мае ён уплыў на ўхваленьне рашэньняў

Источник материала: Свабода

Пасьля прэзыдэнцкіх выбараў у Беларусі Ўкраіна замарозіла свае афіцыйныя кантакты з Лукашэнкам і беларускімі ўладамі. Як заяўляў міністар замежных справаў Украіны Дзьмітро Кулеба, украінскі бок падтрымлівае палітычныя санкцыі супраць уладаў Беларусі, але ня бачыць мэтазгодным адмаўляцца ці абмяжоўваць эканамічную супрацу зь гэтай краінай.

На гэтым тле сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з дэпутатам Вярхоўнай Рады Ўкраіны ад кіроўнай партыі «Слуга народу» Яўгенам Шаўчэнкам можа выглядаць як сэнсацыйная, але ці зьяўляецца яна такой на справе? Свабода сабрала некалькі фактаў пра дэпутата, які прыехаў у Менск на сустрэчу з Аляксандрам Лукашэнкам.

Яўген Шаўчэнка нарадзіўся ў Мелітопалі Запароскай вобласьці ў 1972 годзе. Пасьля заканчэньня школы служыў у войску на тэрыторыі Чарнігаўскай вобласьці. Потым працаваў электрыкам у калгасе, але далейшую кар’еру вырашыў зьвязаць з юрыспрудэнцыяй. Дыплём юрыста атрымаў пасьля заканчэньня прыватнага ўнівэрсытэту ў Запарожжы і пачаў працаваць прадпрымальнікам.

Адзіным, што яго зьвязвала з сельскай гаспадаркай, заставалася прадпрыемства «Аграсталь», якое займалася вырошчваньне зерневых і тэхнічных культур, і ў якім ён меў сваю частку. Цяпер, паводле судовага рашэньня, прадпрыемства абвешчана банкрутам. Трывае працэдура спыненьня ягонай дзейнасьці.

Яўген Шаўчэнка з 2012 году спрабаваў прабіцца ў парлямэнт. Пасьля двух няўдалых спробаў «акенца магчымасьці» адчынілася ў 2019 годзе. Ён спачатку быў даверанай асобай Уладзіміра Зяленскага на прэзыдэнцкіх выбарах, а ўжо пасьля іх — па сьпісах партыі «Слуга народу» прайшоў у Вярхоўную Раду Ўкраіны.

Цяпер у парлямэнце ён ачольвае адну з падгруп камітэту Вярхоўнай Рады ў пытаньнях эканамічнай палітыкі. І адначасова ўваходзіць у групы па міжпарляменцкіх сувязях з Казахстанам, Грузіяй, Азэрбайджанам, Кітаем, Іракам, Сынгапурам і Швэйцарыяй.

Яўген Шаўчэнка першым падтрымаў Аляксандра Лукашэнку на выбарах прэзыдэнта ў Беларусі і павіншаваў яго зь перамогай на наступны дзень, 10 жніўня. У сваім віншаваньні ён падзякаваў Лукашэнку за «душэўнае стаўленьне» да Ўкраіны.

Яшчэ празь 10 дзён пасьля выбараў, калі ў Беларусі адбыліся масавыя акцыі пратэсту супраць фальсыфікацыі вынікаў, а супраць іхных удзельнікаў пачалі выкарыстоўваюць сілу і спэцыяльныя сродкі, заклікаў беларусаў прабачыць Бацьку ягоныя грахі і злачынствы.

У лютым 2021-га Яўген Шаўчэнка прымаў удзел ва Ўсебеларускім народным сходзе.

