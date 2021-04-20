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Видимо, хотел купить газету. Кот-воришка рассмешил пользователей Instagram

20.04.2021 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смешным видео поделился в Instagram Филип Ловрич из Белграда. Серб снимал кота, лежащего на газетном киоске. В какой-то момент животное увидело, что покупатель ждет сдачу от продавца, и начало готовится к атаке. Через мгновение кот уже летел в прыжке: оказалось, он хотел отобрать деньги. Едва ли герой ролика понимал их ценность и хотел обменять украденное на молоко с рыбкой, но тем не менее получилось уж очень похоже на внезапное ограбление.

 
 
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Похоже, этот кот ворует деньги у газетного киоска не первый раз.
 
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