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Видимо, хотел купить газету. Кот-воришка рассмешил пользователей Instagram
Источник материала: Tut.by
Смешным видео поделился в Instagram Филип Ловрич из Белграда. Серб снимал кота, лежащего на газетном киоске. В какой-то момент животное увидело, что покупатель ждет сдачу от продавца, и начало готовится к атаке. Через мгновение кот уже летел в прыжке: оказалось, он хотел отобрать деньги. Едва ли герой ролика понимал их ценность и хотел обменять украденное на молоко с рыбкой, но тем не менее получилось уж очень похоже на внезапное ограбление.
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Похоже, этот кот ворует деньги у газетного киоска не первый раз.
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