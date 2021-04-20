Видимо, хотел купить газету. Кот-воришка рассмешил пользователей Instagram

Источник материала: Tut.by

Смешным видео поделился в Instagram Филип Ловрич из Белграда. Серб снимал кота, лежащего на газетном киоске. В какой-то момент животное увидело, что покупатель ждет сдачу от продавца, и начало готовится к атаке. Через мгновение кот уже летел в прыжке: оказалось, он хотел отобрать деньги. Едва ли герой ролика понимал их ценность и хотел обменять украденное на молоко с рыбкой, но тем не менее получилось уж очень похоже на внезапное ограбление.