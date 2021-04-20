



Евгений Шевченко во Дворце независимости 20 апреля 2021 года, фото: president.gov.by





ГОРДОН " заявил первый заместитель парламентской фракции "Слуга народа" и глава одноименной политической партии Александр Корниенко. Об этом изданию "" заявил первый заместитель парламентской фракции "Слуга народа" и глава одноименной политической партии





"Народный депутат [Евгений] Шевченко не был делегирован фракцией, партией "Слуга народа", Министерством иностранных дел или Офисом Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси.





Он также не находится в составе парламентской делегации в Республику Беларусь. Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – подчеркнул Корниенко.





Он заявил, что по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.





"Я считаю, подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики в Украине и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях. Ожидается, что фракция потребует от господина Шевченко объяснений по его возвращению", – сказал Корниенко.





Контекст:





20 апреля в Минске состоялась встреча Шевченко с Александром Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси.





До этого Шевченко был в Минске 11 февраля – на "Всебелорусском народном собрании". Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила тогда, что Шевченко не представлял фракцию "Слуга народа" и в целом не представлял власть Украины.





"И партия, и фракция придерживаются мнения, как и МИД, и вообще украинская власть: мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек... Мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам", – заявляла она.





Украинские власти не поздравляли Лукашенко после выборов и осуждали действия белорусских силовиков. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с ноября 2020 года, когда окончился срок очередной пятилетней каденции президента Беларуси, Киев будет называть его просто Александр Лукашенко, без каких-либо регалий.





Несмотря на официальную позицию Киева, в августе нардеп Шевченко опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой на президентских выборах. Он высказывал мнение, что в Беларуси против результатов президентских выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко".