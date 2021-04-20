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Придется объясняться: фракция "Слуги народа" выступила с заявлением по поводу встречи нардепа Шевченко с Лукашенко

20.04.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко не был делегирован на проведение переговоров с официальными лицами Беларуси, его встреча с Александром Лукашенко является личной инициативой.


Евгений Шевченко во Дворце независимости 20 апреля 2021 года, фото: president.gov.by

Об этом изданию "ГОРДОН" заявил первый заместитель парламентской фракции "Слуга народа" и глава одноименной политической партии Александр Корниенко.

"Народный депутат [Евгений] Шевченко не был делегирован фракцией, партией "Слуга народа", Министерством иностранных дел или Офисом Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси. 

Он также не находится в составе парламентской делегации в Республику Беларусь. Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – подчеркнул Корниенко.

Он заявил, что по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.

"Я считаю, подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики в Украине и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях. Ожидается, что фракция потребует от господина Шевченко объяснений по его возвращению", – сказал Корниенко.

Контекст:

20 апреля в Минске состоялась встреча Шевченко с Александром Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси.

До этого Шевченко был в Минске 11 февраля – на "Всебелорусском народном собрании". Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила тогда, что Шевченко не представлял фракцию "Слуга народа" и в целом не представлял власть Украины.

"И партия, и фракция придерживаются мнения, как и МИД, и вообще украинская власть: мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек... Мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам", – заявляла она. 

Украинские власти не поздравляли Лукашенко после выборов и осуждали действия белорусских силовиков. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с ноября 2020 года, когда окончился срок очередной пятилетней каденции президента Беларуси, Киев будет называть его просто Александр Лукашенко, без каких-либо регалий.

Несмотря на официальную позицию Киева, в августе нардеп Шевченко опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой на президентских выборах. Он высказывал мнение, что в Беларуси против результатов президентских выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко". 
 
Теги: Минск
 
 
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко не был делегирован на проведение переговоров с официальными лицами Беларуси, его встреча с Александром...
 
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