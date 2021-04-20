







Его признали виновным во взяточничестве и повторном взяточничестве в особо крупном размере за договоры на услуги без конкурса. Было подсчитано, что взяток за девять лет он получил более 250 тысяч рублей.





Дело Микуцевича рассматривал суд Первомайского района Минска . ИП, который давал взятку, получил "домашнюю химию".





О задержании Андрей Микуцевича стало известно весной 2020-го.



