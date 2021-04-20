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Экс-директор "Минскконцерта" осужден за взятки на 7,5 лет колонии

20.04.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший директор "Минскконцерта" Андрей Микуцевич осужден на 7 лет и 6 месяцев колонии, сообщает пресс-служба Верховного суда.



Его признали виновным во взяточничестве и повторном взяточничестве в особо крупном размере за договоры на услуги без конкурса. Было подсчитано, что взяток за девять лет он получил более 250 тысяч рублей.

Дело Микуцевича рассматривал суд Первомайского района Минска. ИП, который давал взятку, получил "домашнюю химию".

О задержании Андрей Микуцевича стало известно весной 2020-го.

Микуцевич в 2016 году признавался "Минчанином года", напоминает euroradio.fm
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший директор "Минскконцерта" Андрей Микуцевич осужден на 7 лет и 6 месяцев колонии, сообщает пресс-служба Верховного суда.
 
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