УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

Новый формат предполагает расширение лиги с 32 до 36 клубов и отказ от разделения команды на группы. Согласно новой схеме, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу.





38484ff50c55a67b61f9b9935214839b_L.jpgКаждая команда проведет по 10 матчей (пять дома + пять в гостях) против разных соперников. Восемь лучших команд автоматически выходят в 1/8 финала, оставшиеся путевки в формате плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-е по 24-е.





Игры традиционно будут проходить в середине недели.





Сообщается, что до 36 может быть увеличено число участников Лиги Европы и Лиги конференций, нового турнира еврокубков.





Решение было принято на фоне известий о создании Суперлиги, в которую решили войти топовые клубы Европы.