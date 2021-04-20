Соблазняет бывших: Бузова оголилась в Крыму и взбудоражила сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Ольга Бузова продолжает провоцировать поклонников: на этот раз звезда стала героиней пикантной фотосессии и вызвала ажиотаж в сети.

После расставания с бойфрендом звезда окунулась в работу. Несмотря на то, что Бузова отказалась возвращаться на "Дом-2", она не жалуется на отсутствие работы. На этот раз она отправилась в командировку в Крым, где совместила приятное с полезным - погуляла по городу и снялась в крайне откровенной фотосессии.

В сети обсуждают новую публикацию Бузовой в Instagram: пикантный снимок звезды произвел фурор и спровоцировал разностороннюю реакцию подписчиков.

На фотографии инстадива позировала в одеяле на голое тело, стоя на балконе своего гостиничного номера. Во время фотосессии ведущая решила "пошалить" и чуть приспустила одеяло. Если судить по комментариям под постом, мнения поклонников разделились: кто-то пришел в восторг, а кто-то поспешил осудить звезду.

"Завораживающая красота"; "Богиня Ольга"; "Почему, чтобы привлечь мужчину, нужно сразу оголиться?"; "Воу, полегче. Перебор"; "Соблазняет бывших"; "Как тебе такое, Дава?" - написали фолловеры. Напомним, что недавно звезде приписали новый роман: Бузову подловили на свидании с футболистом .

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