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Соблазняет бывших: Бузова оголилась в Крыму и взбудоражила сеть
20.04.2021 13:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Ольга Бузова продолжает провоцировать поклонников: на этот раз звезда стала героиней пикантной фотосессии и вызвала ажиотаж в сети.
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В сети обсуждают новую публикацию Бузовой в Instagram: пикантный снимок звезды произвел фурор и спровоцировал разностороннюю реакцию подписчиков.
На фотографии инстадива позировала в одеяле на голое тело, стоя на балконе своего гостиничного номера. Во время фотосессии ведущая решила "пошалить" и чуть приспустила одеяло. Если судить по комментариям под постом, мнения поклонников разделились: кто-то пришел в восторг, а кто-то поспешил осудить звезду.
"Завораживающая красота"; "Богиня Ольга"; "Почему, чтобы привлечь мужчину, нужно сразу оголиться?"; "Воу, полегче. Перебор"; "Соблазняет бывших"; "Как тебе такое, Дава?" - написали фолловеры. Напомним, что недавно звезде приписали новый роман: Бузову
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую откровенную публикацию "поющей ведущей" в Instagram.
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