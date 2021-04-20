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«К сожалению, мне не было пояснено, какие именно слова в интервью нарушили, по мнению Барановичской межрайонной прокуратуры, действующее законодательство. Мы расцениваем это предупреждение как давление на свободу слова и будем обжаловать в прокуратуре Брестской области», — сказал службе мониторинга ОО «БАЖ» Владимир Янукевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главному редактору Intex-press вынесено прокурорское предупреждение за интервью с Тихановской Давление на независимые СМИ не прекращается.

Интервью совышло в номере Intex-press от 14 апреля. В тот же деньпозвонили из Барановичской межрайонной прокуратуры и пригласили на встречу утром 15 апреля. На встрече Барановичский межрайонный прокурорзачитал Владимиру Янукевичу вынесенное ему предупреждение.Там было сказано, что в ходе мониторинга СМИ установлено, что в номере Intex-press от 14 апреля было опубликовано интервью со Светланой Тихановской, скрывающейся от органов уголовного преследования, в отношении которой возбужден ряд дел за совершение действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, выступающей в том числе от имени Координационного Совета, «являющегося экстремистским формированием».Также в предупреждении было указано на требование Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» о недопустимости распространения в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, насилия и жестокости, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено законодательством страны.