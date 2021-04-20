Меркель заявила, что ситуация в Беларуси «более чем тревожная»

Источник материала: UDF

«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то естественным... —словаТАСС. — Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная».