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Меркель заявила, что ситуация в Беларуси «более чем тревожная»

20.04.2021 13:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Меркель заявила, что ситуация в Беларуси «более чем тревожная»
Александр Лукашенко на малой родине / @pul_1
Канцлер Германии Ангела Меркель в своем видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы упомянула Беларусь. Она говорила о ситуации и в других государствах, но нашу страну поставила на первое место.

«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то естественным... — цитирует слова Ангелы Меркель ТАСС. — Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная».


Как известно, ЕС озабочен ситуацией в Беларуси, сложившейся после президентских выборов 2020 года. Из-за фальсификации их результатов, нарушения прав человека и насилия силовиков были введены три пакета санкций, готовится четвертый пакет.
 
 
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ЕС озабочен ситуацией в Беларуси, сложившейся после президентских выборов 2020 года.
 
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