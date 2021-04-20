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Меркель заявила, что ситуация в Беларуси «более чем тревожная»
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко на малой родине / @pul_1
«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то естественным... —
Как известно, ЕС озабочен ситуацией в Беларуси, сложившейся после президентских выборов 2020 года. Из-за фальсификации их результатов, нарушения прав человека и насилия силовиков были введены три пакета санкций, готовится четвертый пакет.
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ЕС озабочен ситуацией в Беларуси, сложившейся после президентских выборов 2020 года.
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