ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спортсмены преобразили территорию университета физической культуры

20.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Спортсмены преобразили территорию университета физической культуры

С заботой о природе и неравнодушием к судьбе родной страны! Белорусские спортсмены не остались в стороне от самой экологической акции. И преобразили территорию университета физкультуры.

Для многих атлетов – это место – альма-матер. Поэтому миссия по озеленению, говорят – очень почётная. Вдвойне – ведь приурочена к Году народного единства.

Вместе с будущими чемпионами, сирени, каштаны, ивы, берёзы, клёны высаживали нынешние спортивные звёзды. Подавали пример и руководители. К экологической акции присоединились вице-премьер, министр спорта и туризма, президент Национального Олимпийского комитета.

На территории университета уже подрастают больше 200 деревьев, которые высаживали три года подряд. Теперь их стало на 100 больше.  

Беларусь входит в десятку самых лесных государств Европы. Отрадно, что к акции, особенно в Год народного единства подключается всё больше неравнодушных.

Только за одну «Неделю леса» высажено более 30 млн деревьев. Свой «зеленый» вклад в страну может внести каждый.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С заботой о природе и неравнодушием к судьбе родной страны! Белорусские спортсмены не остались в стороне от самой экологической акции. И преобразили территорию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как санкции США отразятся на белорусской экономике?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by