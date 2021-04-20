Спортсмены преобразили территорию университета физической культуры

Источник материала: ОНТ

С заботой о природе и неравнодушием к судьбе родной страны! Белорусские спортсмены не остались в стороне от самой экологической акции. И преобразили территорию университета физкультуры.

Для многих атлетов – это место – альма-матер. Поэтому миссия по озеленению, говорят – очень почётная. Вдвойне – ведь приурочена к Году народного единства.

Вместе с будущими чемпионами, сирени, каштаны, ивы, берёзы, клёны высаживали нынешние спортивные звёзды. Подавали пример и руководители. К экологической акции присоединились вице-премьер, министр спорта и туризма, президент Национального Олимпийского комитета.

На территории университета уже подрастают больше 200 деревьев, которые высаживали три года подряд. Теперь их стало на 100 больше.

Беларусь входит в десятку самых лесных государств Европы. Отрадно, что к акции, особенно в Год народного единства подключается всё больше неравнодушных.

Только за одну «Неделю леса» высажено более 30 млн деревьев. Свой «зеленый» вклад в страну может внести каждый.

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