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Лукашенко: Беларусь не хочет плохих отношений с Украиной
Источник материала: ОНТ
В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной, заявил Александр Лукашенко
Глава государства добавил, что жители Беларуси хорошо относятся к украинцам.
ФОТО: БЕЛТА
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В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной, заявил Александр Лукашенко во время встречи с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением...
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