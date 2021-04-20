Лукашенко: Беларусь не хочет плохих отношений с Украиной

Источник материала: ОНТ

В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной, заявил Александр Лукашенко во время встречи с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, пишет БЕЛТА.

Глава государства добавил, что жители Беларуси хорошо относятся к украинцам.

ФОТО: БЕЛТА









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