Источник материала: ОНТ

Вслед за дипломатическим скандалом в Чехии разгорается конфликт между властями и националистами. Последние обвинили главу государства в симпатии к России.

На резиденцию Милоша Земана – дворцовый комплекс Пражский град – чешские националисты спроецировали этой ночью надпись: «Измена родине».

Расследованием правонарушения уже занимается полиция. Ответственность взяла местная гражданская инициатива «Пресечь предательство родины».

Чешскому президенту ставят в вину стремление получить российский «Спутник V» для вакцинации, и намерение включить Росатом в тендер на строительство нового энергоблока на одной из АЭС. Между тем, чешские дипломаты, которые работали в посольстве в Москве, уже вернулись в Прагу.

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