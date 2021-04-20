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В Чехии разгорается конфликт между властями и националистами
Источник материала: ОНТ
Вслед за дипломатическим скандалом в Чехии разгорается конфликт между властями и националистами. Последние обвинили главу государства в симпатии к России.
На резиденцию Милоша Земана – дворцовый комплекс Пражский град – чешские националисты спроецировали этой ночью надпись: «Измена родине».
Расследованием правонарушения уже занимается полиция. Ответственность взяла местная гражданская инициатива «Пресечь предательство родины».
Чешскому президенту ставят в вину стремление получить российский «Спутник V» для вакцинации, и намерение включить Росатом в тендер на строительство нового энергоблока на одной из АЭС. Между тем, чешские дипломаты, которые работали в посольстве в Москве, уже вернулись в Прагу.
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Вслед за дипломатическим скандалом в Чехии разгорается конфликт между властями и националистами. Последние обвинили главу государства в симпатии к России. На...
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