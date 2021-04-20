ПЦР-тесты, самоизоляция, визы: куда полететь отдохнуть белорусам и на каких условиях?

Источник материала: ОНТ

Планируете отдых, но не можете разобраться со всей необходимой информацией? Где нужен ПЦР, где – самоизоляция, а где – виза? Собрали всю полезную и нужную информацию по странам. Теперь точно не запутаетесь!

Турция:

ПЦР-тест нужен за 72 часа до вылета. Пока решение турецких властей о необходимости теста действует до 31мая, в дальнейшем возможна отмена.

По прилете в Беларусь нужна будет самоизоляция 10 дней.

Без визы.

Египет:

ПЦР-тест необходимо будет сделать за 72 часа до вылета

Без визы и самоизоляции.

Албания:

ПЦР-тест и визы не нужны.

По прилёте в Беларусь – самоизоляция на 10 дней.

Черногория:

ПЦР-тест нужен за 72 часа до вылета. До 30 апреля ожидается решение об отмене тестов для белорусских туристов!

Также можно въехать в страну с положительным тестом на антитела IgG не старше 30 дней или с доказательством вакцинирования второй дозой не менее чем за неделю.

Виза не нужна

10 дней самоизоляции по прилёте.

Тунис:

ПЦР-тест – за трое суток до вылета.

Виза не нужна.

Самоизоляция по прилете в Беларусь – 10 дней.

Болгария:

ПЦР-тест необходим за трое суток до вылета. Подойдёт и справка о наличии антител или о вакцинации.

Виза – нужна, 35 евро для взрослых, 5 евро – для детей до 12 лет

Самоизоляция по возвращению – 10 дней.

Греция:

Откроется для туристов с 14 мая.

ПЦР-тест нужен за 72 часа. Подойдет и справка о наличии антител или свидетельство о вакцинации.

Виза нужна.

Самоизоляция – 10 дней.

ОАЭ:

ПЦР-тест нужен перед вылетом за 96 часов до вылета.

ПЦР-тест по прилете – выборочно и бесплатно.

Самоизоляция и визы не нужны.

Кипр:

ПЦР-тест – за 72 часа до вылета, повторный тест в аэропорту Ларнаки – 30 евро.

Виза и самоизоляция по возвращению нужна.

Грузия:

ПЦР-тест – за 72 часа до вылета или справка о вакцинации.

Повторный тест — на 3-й день пребывания в Грузии.

Не позже чем за двое суток до прибытия в Грузию нужно заполнить специальную форму заявки.

Виза не нужна.

Самоизоляция по прилете в Беларусь – 10 дней.

Сербия:

ПЦР-тест — за 48 часов до вылета.

Виза не нужна.

Самоизоляция – 10 дней.

Мальдивы:

ПЦР-тест — за 96 часов до вылета.

Виза не нужна.

Самоизоляция — 10 дней.

Танзания (О.Занзибар)

ПЦР-тест не нужен.

Виза – 50$.

10 дней самоизоляцию после прилета.

Мексика:

ПЦР-тест не нужен. Но если лететь через Франкфурт, то нужен, причем по дороге туда и обратно. Стоимость теста в Мексике — $150.

Виза и самоизоляция на 10 дней нужны.

Доминикана:

ПЦР-тест не нужен.

Въезд возможен только с электронной анкетой и QR-кодом.

Понадобится виза и самоизоляция 10 дней.

Куба:

ПЦР-тест – за 72 часа.

В аэропорту – повторный ПЦР бесплатно.

Виза не нужна.

Самоизоляция – 10 дней.

Шри-Ланка:

ПЦР-тест — за 96 часов до вылета

По прибытии – ещё два ПЦР-теста при посещении страны на срок до семи дней и три ПЦР-теста, если поездка длится дольше недели.

Стоимость ПЦР-теста – $40. Карантин в спецотелях до получения результата обязателен, потом можно путешествовать по разрешенным правительством местам.

Виза — по прилете – $35.

Самоизоляция – 10 дней.

Таиланд:

ПЦР-тест – за 72 часа до вылета, тест – по прилете и на 5-6-й день самоизоляции.

Также до вылета необходима регистрация – свидетельство о въезде.

По прилету в страну – 10-дневный карантин.

Виза – нужна. $40 + 35 рублей.

Также понадобится страховка на $100 тысяч и сумма на карте в размере $700 на каждого отдыхающего.

Самоизоляция – 10 дней.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram