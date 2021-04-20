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ПЦР-тесты, самоизоляция, визы: куда полететь отдохнуть белорусам и на каких условиях?
Источник материала: ОНТ
Планируете отдых, но не можете разобраться со всей необходимой информацией? Где нужен ПЦР, где – самоизоляция, а где – виза? Собрали всю полезную и нужную информацию по странам. Теперь точно не запутаетесь!
Турция:
ПЦР-тест нужен за 72 часа до вылета. Пока решение турецких властей о необходимости теста действует до 31мая, в дальнейшем возможна отмена.
По прилете в Беларусь нужна будет самоизоляция 10 дней.
Без визы.
Египет:
ПЦР-тест необходимо будет сделать за 72 часа до вылета
Без визы и самоизоляции.
Албания:
ПЦР-тест и визы не нужны.
По прилёте в Беларусь – самоизоляция на 10 дней.
Черногория:
ПЦР-тест нужен за 72 часа до вылета. До 30 апреля ожидается решение об отмене тестов для белорусских туристов!
Также можно въехать в страну с положительным тестом на антитела IgG не старше 30 дней или с доказательством вакцинирования второй дозой не менее чем за неделю.
Виза не нужна
10 дней самоизоляции по прилёте.
Тунис:
ПЦР-тест – за трое суток до вылета.
Виза не нужна.
Самоизоляция по прилете в Беларусь – 10 дней.
Болгария:
ПЦР-тест необходим за трое суток до вылета. Подойдёт и справка о наличии антител или о вакцинации.
Виза – нужна, 35 евро для взрослых, 5 евро – для детей до 12 лет
Самоизоляция по возвращению – 10 дней.
Греция:
Откроется для туристов с 14 мая.
ПЦР-тест нужен за 72 часа. Подойдет и справка о наличии антител или свидетельство о вакцинации.
Виза нужна.
Самоизоляция – 10 дней.
ОАЭ:
ПЦР-тест нужен перед вылетом за 96 часов до вылета.
ПЦР-тест по прилете – выборочно и бесплатно.
Самоизоляция и визы не нужны.
Кипр:
ПЦР-тест – за 72 часа до вылета, повторный тест в аэропорту Ларнаки – 30 евро.
Виза и самоизоляция по возвращению нужна.
Грузия:
ПЦР-тест – за 72 часа до вылета или справка о вакцинации.
Повторный тест — на 3-й день пребывания в Грузии.
Не позже чем за двое суток до прибытия в Грузию нужно заполнить специальную форму заявки.
Виза не нужна.
Самоизоляция по прилете в Беларусь – 10 дней.
Сербия:
ПЦР-тест — за 48 часов до вылета.
Виза не нужна.
Самоизоляция – 10 дней.
Мальдивы:
ПЦР-тест — за 96 часов до вылета.
Виза не нужна.
Самоизоляция — 10 дней.
Танзания (О.Занзибар)
ПЦР-тест не нужен.
Виза – 50$.
10 дней самоизоляцию после прилета.
Мексика:
ПЦР-тест не нужен. Но если лететь через Франкфурт, то нужен, причем по дороге туда и обратно. Стоимость теста в Мексике — $150.
Виза и самоизоляция на 10 дней нужны.
Доминикана:
ПЦР-тест не нужен.
Въезд возможен только с электронной анкетой и QR-кодом.
Понадобится виза и самоизоляция 10 дней.
Куба:
ПЦР-тест – за 72 часа.
В аэропорту – повторный ПЦР бесплатно.
Виза не нужна.
Самоизоляция – 10 дней.
Шри-Ланка:
ПЦР-тест — за 96 часов до вылета
По прибытии – ещё два ПЦР-теста при посещении страны на срок до семи дней и три ПЦР-теста, если поездка длится дольше недели.
Стоимость ПЦР-теста – $40. Карантин в спецотелях до получения результата обязателен, потом можно путешествовать по разрешенным правительством местам.
Виза — по прилете – $35.
Самоизоляция – 10 дней.
Таиланд:
ПЦР-тест – за 72 часа до вылета, тест – по прилете и на 5-6-й день самоизоляции.
Также до вылета необходима регистрация – свидетельство о въезде.
По прилету в страну – 10-дневный карантин.
Виза – нужна. $40 + 35 рублей.
Также понадобится страховка на $100 тысяч и сумма на карте в размере $700 на каждого отдыхающего.
Самоизоляция – 10 дней.
Фото: pixabay
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Планируете отдых, но не можете разобраться со всей необходимой информацией? Где нужен ПЦР, где – самоизоляция, а где – виза? Собрали всю полезную и нужную...
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