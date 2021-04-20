Двое белорусских борцов выступят на чемпионате Европы

Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по борьбе в Варшаве сегодня выступят двое белорусов.

В весовой категории до 86 кг на ковёр выйдет многократный призер чемпионатов мира – Али Шабанов.

Денис Хроменков представит Беларусь в весе до 125 кг. Хроменков уже завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Токио.

Всего же на турнире Беларусь представляют 10 спортсменов. Завершится чемпионат Европы в воскресенье, 25 апреля.

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