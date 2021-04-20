Для сбора просроченных лекарств в 16 поликлиниках Минска установили контейнеры

Источник материала: ОНТ

В 16 столичных поликлиниках можно утилизировать просроченные медпрепараты. Для этого установлены специальные контейнеры, сообщили в пресс-службе Минздрава.





Отмечается, что лекарства являются неопасными или в зависимости от вида отходов относятся к третьему либо четвертому классу опасности.

Утилизировать препараты можно только на полигонах ТКО, если их количество в составе отходов не превышает 15%. Исключение – лекарства для химиотерапии, которые используют в лечении онкозаболеваний. Такие средства относятся к более высокому классу опасности.

ФОТО: pixabay, «Официальный Минздрав» / Telegram





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