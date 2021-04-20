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Для сбора просроченных лекарств в 16 поликлиниках Минска установили контейнеры

20.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Для сбора просроченных лекарств в 16 поликлиниках Минска установили контейнеры

В 16 столичных поликлиниках можно утилизировать просроченные медпрепараты. Для этого установлены специальные контейнеры, сообщили в пресс-службе Минздрава.


Отмечается, что лекарства являются неопасными или в зависимости от вида отходов относятся к третьему либо четвертому классу опасности. 

Утилизировать препараты можно только на полигонах ТКО, если их количество в составе отходов не превышает 15%. Исключение – лекарства для химиотерапии, которые используют в лечении онкозаболеваний. Такие средства относятся к более высокому классу опасности. 

ФОТО: pixabay, «Официальный Минздрав» / Telegram 


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В 16 столичных поликлиниках можно утилизировать просроченные медпрепараты. Для этого установлены специальные контейнеры, сообщили в пресс-службе Минздрава. ...
 
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