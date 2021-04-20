|
Для сбора просроченных лекарств в 16 поликлиниках Минска установили контейнеры
Источник материала: ОНТ
В 16 столичных поликлиниках можно утилизировать просроченные медпрепараты. Для этого установлены специальные контейнеры,
Отмечается, что лекарства являются неопасными или в зависимости от вида отходов относятся к третьему либо четвертому классу опасности.
Утилизировать препараты можно только на полигонах ТКО, если их количество в составе отходов не превышает 15%. Исключение – лекарства для химиотерапии, которые используют в лечении онкозаболеваний. Такие средства относятся к более высокому классу опасности.
ФОТО: pixabay, «Официальный Минздрав» / Telegram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 16 столичных поликлиниках можно утилизировать просроченные медпрепараты. Для этого установлены специальные контейнеры, сообщили в пресс-службе Минздрава. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)