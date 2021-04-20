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В Континентальной хоккейной лиге пройдёт второй матч финальной серии Кубка Гагарина
Источник материала: ОНТ
В Москве ЦСКА примет омский «Авангард».
В первой игре «армейцы» крупно уступили со счётом 1:4 (вторую шайбу в составе победителей забросил белорус Кирилл Готовец).
Для ЦСКА этот матч стал худшим в плей-офф этого сезона. В финальной серии команды сыграют до четырех побед.
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В Москве ЦСКА примет омский «Авангард». В первой игре «армейцы» крупно уступили со счётом 1:4 (вторую шайбу в составе победителей забросил белорус Кирилл Готовец)....
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