В Континентальной хоккейной лиге пройдёт второй матч финальной серии Кубка Гагарина

Источник материала: ОНТ

В Москве ЦСКА примет омский «Авангард».

В первой игре «армейцы» крупно уступили со счётом 1:4 (вторую шайбу в составе победителей забросил белорус Кирилл Готовец).

Для ЦСКА этот матч стал худшим в плей-офф этого сезона. В финальной серии команды сыграют до четырех побед.

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