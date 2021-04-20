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Женская сборная Беларуси по гандболу сыграет против команды Черногории
Источник материала: ОНТ
Женская сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет второй матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2021 года.
На кону – путевка на мировое первенство. Её получит лучшая команда по сумме двух матчей.
Первую встречу, которая прошла в Черногории 16 апреля, наша сборная проиграла со счетом – 29:23. Самой результативной в команде стала Анастасия Кулак (она забросила 8 мячей).
Начало сегодняшнего матча в шесть вечера, он пройдет на «Чижовка-арене».
А финальный турнир чемпионата мира в этом году примет Испания.
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Женская сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет второй матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2021 года. На кону – путевка на мировое первенство. Её...
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