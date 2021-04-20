ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женская сборная Беларуси по гандболу сыграет против команды Черногории

20.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по гандболу сыграет против команды Черногории

Женская сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет второй матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2021 года.

На кону – путевка на мировое первенство. Её получит лучшая команда по сумме двух матчей.

Первую встречу, которая прошла в Черногории 16 апреля, наша сборная проиграла со счетом – 29:23. Самой результативной в команде стала Анастасия Кулак (она забросила 8 мячей).

Начало сегодняшнего матча в шесть вечера, он пройдет на «Чижовка-арене».

А финальный турнир чемпионата мира в этом году примет Испания.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет второй матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2021 года. На кону – путевка на мировое первенство. Её...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как санкции США отразятся на белорусской экономике?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by