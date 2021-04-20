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Ивлеева выпустит чипсы «Изи пизи» и энергетик «Чича бум»
Источник материала: ОНТ
Анастасия Ивлеева, популярный блогер и телеведущая, будет выпускать чипсы «Изи пизи» (англ. easy peasy – проще простого) и энергетический напиток «Чича бум»,
В феврале блогер вместе с партнерами зарегистрировали компанию «Коленки пчелы», 45% которой принадлежит Ивлеевой, по 27,5% – Виталиусу Паулюсу и Алексею Клочкову. Кроме снеков и энергетического напитка, планируется выпускать и шоколад. Однако как он будет называться, пока не раскрывается.
Продукты будут ориентированы на средний ценовой сегмент, а ключевую роль сыграет яркая упаковка. В продвижении продукта партнёры намерены задействовать медийные ресурсы Ивлеевой.
ФОТО: instagram.com/_agentgirl_
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Анастасия Ивлеева, популярный блогер и телеведущая, будет выпускать чипсы «Изи пизи» (англ. easy peasy – проще простого) и энергетический напиток «Чича...
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