Ивлеева выпустит чипсы «Изи пизи» и энергетик «Чича бум»

Источник материала: ОНТ

Анастасия Ивлеева, популярный блогер и телеведущая, будет выпускать чипсы «Изи пизи» (англ. easy peasy – проще простого) и энергетический напиток «Чича бум», сообщают «Ведомости».

В феврале блогер вместе с партнерами зарегистрировали компанию «Коленки пчелы», 45% которой принадлежит Ивлеевой, по 27,5% – Виталиусу Паулюсу и Алексею Клочкову. Кроме снеков и энергетического напитка, планируется выпускать и шоколад. Однако как он будет называться, пока не раскрывается.

Продукты будут ориентированы на средний ценовой сегмент, а ключевую роль сыграет яркая упаковка. В продвижении продукта партнёры намерены задействовать медийные ресурсы Ивлеевой.

ФОТО: instagram.com/_agentgirl_

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram