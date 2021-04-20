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В Миннеаполисе горит Церковь Святого Сердца Иисуса
Источник материала: ОНТ
В городе полыхает Церковь Святого Сердца Иисуса. К этому времени крыша уже обвалилась.
О пострадавших не сообщается. По предварительной информации, внутри никого не было.
Кроме пожарных, на месте уже работает следствие, которое, среди прочего, не исключает вероятности поджога.
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В городе полыхает Церковь Святого Сердца Иисуса. К этому времени крыша уже обвалилась. О пострадавших не сообщается. По предварительной информации, внутри никого...
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