В Миннеаполисе горит Церковь Святого Сердца Иисуса

Источник материала: ОНТ

В городе полыхает Церковь Святого Сердца Иисуса. К этому времени крыша уже обвалилась.

О пострадавших не сообщается. По предварительной информации, внутри никого не было.

Кроме пожарных, на месте уже работает следствие, которое, среди прочего, не исключает вероятности поджога.

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