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Житель Бобруйска заявил о пропаже автомобиля, который сам угнал
Источник материала: ОНТ
Парень заявил о пропаже машины, которую он сам и угнал,
Хозяин машины решил отдать ее в ремонт. Сосед посоветовал обратиться к своему знакомому, который занимается ремонтом автомобилей.
На следующий день парень обратился в милицию и заявил о пропаже автомобиля, который сам угнал и повредил накануне. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Машину доставили на охраняемую стоянку.
ФОТО: pixabay
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Парень заявил о пропаже машины, которую он сам и угнал, сообщили в УВД Могилевского облисполкома. Хозяин машины решил отдать ее в ремонт. Сосед посоветовал...
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