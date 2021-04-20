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Житель Бобруйска заявил о пропаже автомобиля, который сам угнал

20.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Бобруйска заявил о пропаже автомобиля, который сам угнал

Парень заявил о пропаже машины, которую он сам и угнал, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Хозяин машины решил отдать ее в ремонт. Сосед посоветовал обратиться к своему знакомому, который занимается ремонтом автомобилей.   

На следующий день парень обратился в милицию и заявил о пропаже автомобиля, который сам угнал и повредил накануне. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Машину доставили на охраняемую стоянку.

ФОТО: pixabay


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Парень заявил о пропаже машины, которую он сам и угнал, сообщили в УВД Могилевского облисполкома. Хозяин машины решил отдать ее в ремонт. Сосед посоветовал...
 
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