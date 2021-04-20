Житель Бобруйска заявил о пропаже автомобиля, который сам угнал

Источник материала: ОНТ

Парень заявил о пропаже машины, которую он сам и угнал, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Хозяин машины решил отдать ее в ремонт. Сосед посоветовал обратиться к своему знакомому, который занимается ремонтом автомобилей.

На следующий день парень обратился в милицию и заявил о пропаже автомобиля, который сам угнал и повредил накануне. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Машину доставили на охраняемую стоянку.

ФОТО: pixabay





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