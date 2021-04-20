В Швейцарии встретили весну необычным образом

Источник материала: ОНТ

В Швейцарии необычным образом встретили весну! Народный обряд по сожжению главного символа зимы – снеговика – впервые провели без местных жителей.

Их не пустили на праздник из-за ковидных ограничений, а сам обряд прошел за пределами столицы, на дьявольском мосту в Альпах.

Со снегом, к слову, тоже не повезло, а потому снеговика делали из ваты, наполненной петардами. По легенде, чем быстрее символ зимы взорвётся, тем скорее придёт весна.

Обезглавливание снеговика заняло почти 13 минут, что значительно меньше, чем годом ранее. А значит и тёплая погода в Центральную Европу придёт уже скоро.

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