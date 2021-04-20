Почему мы изменяем? Опубликована статистика и основные причины неверности

Источник материала: ОНТ

Наверное, каждый хоть раз задумывался о причинах измен в отношениях. Иногда даже кажется, что они каждом шагу. Ученые провели анализ 31-го исследования, и оказалось, что в Америке изменяют как минимум 20% партнёров. Больше всего измен – на ранних стадиях отношений. В студенчестве не верен каждый второй.

В России, по данным опроса компании Celebrium Labs, обманывал партнера каждый третий – 31%.

А в Journal of Sex Research опубликовали исследование, в котором выделили восемь основных причин измен.

1. Повышенное либидо. Человек стремится к большему количеству секса и новому опыту. Чаще всего это присуще мужчинам и людям с высоким уровнем тревожности, которые боятся быть брошенными.

2. Гнев. Люди могут «ходить налево» из-за злости на партнёра.

3. Недостаток любви. Когда разлюбил или недолюбил. Эта причина связана с высоким уровнем избегания привязанностей и стереотипами о том, как должны развиваться отношения. Например, верой в бесконечную любовь.

4. Обида. Партнёр недостаточно внимания уделяет своей половинке.

5. Отказ от обязательств или равнодушие к партнеру. Этим мотивом руководствуются те люди, которые избегают привязанности.

6. Ситуативные мотивы (отпуск, алкогольное опьянение и тому подобные причины из серии «Так совпало») более всего распространены среди мужчин.

7. Стремление к большему количеству партнеров. Такая причина характерна для людей с пониженной самооценкой или для тех, кто не хочет обременять себя серьезными отношениями.

8. Люди считают изменами разные вещи. Для кого-то лайк в соцсети и переписка с человеком противоположного пола считается изменой. А в Америке, например, каждый десятый считает предательством даже просмотр порно. А вот в России, согласно данным Celebrium Labs, большинство мужчин считают неверностью лишь физическую близость.

Сколько бы ни было причин и поводов для измен, чтобы их предупредить, нужно честно и откровенно разговаривать со своим парнёром, а также слушать его.Только так можно сохранить отношения или разорвать их перед тем, как они причинят боль кому-то из партнёров.

Фото: Depositphotos

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