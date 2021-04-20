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Александр Лукашенко провёл встречу с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко
Источник материала: ОНТ
Добрый сигнал, которого так не хватает отношениям Минска и Киева. Президент сегодня встретился с депутатом Верховной рады Украины.
Евгений Шевченко хорошо известен в белорусском медиаполе. Он свободно комментирует и внутриполитическую ситуацию в Беларуси, и белорусско-украинские отношения, за что нередко попадает под критику украинских СМИ.
Тем не менее, позиция депутата однозначна: народы Беларуси и Украины дружны, и этому ничто не может помешать. Александр Лукашенко уверен: пришло время открыто поговорить об отношениях с соседней страной.
Президент подробно обсудил с гостем всю повестку, осложняющую в последнее время отношения Минска и Киева.
Это и резкие политические высказывания украинского руководства, и ряд мер экономического характера.
ФОТО: БЕЛТА
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Добрый сигнал, которого так не хватает отношениям Минска и Киева. Президент сегодня встретился с депутатом Верховной рады Украины. Евгений Шевченко хорошо...
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