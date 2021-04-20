Супруги из Барановичей оформили 6 кредитов по указанию звонившего через Viber мошенника

Источник материала: ОНТ

Очередной жертвой интернет-мошенников стала супружеская пара из Барановичей. По указанию «работника некого финансового контроля», звонившего через Viber, они оформили 6 кредитов. Подробности инцидента, который произошел 7 апреля, рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Собеседник сообщил 61-летней женщине, что с ее счета пытаются списать деньги. Она передала телефон мужу. Мошенник убедил жителя Барановичей, что он и его супруга должны оформить кредиты, деньги зачислить на свой счет и сообщить реквизиты банковской карты. Выполняя указания «работника финансового контроля», супруги взяли 6 кредитов и лишились более 23 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ФОТО: pixabay.com

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