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Супруги из Барановичей оформили 6 кредитов по указанию звонившего через Viber мошенника

20.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Супруги из Барановичей оформили 6 кредитов по указанию звонившего через Viber мошенника

Очередной жертвой интернет-мошенников стала супружеская пара из Барановичей. По указанию «работника некого финансового контроля», звонившего через Viber, они оформили 6 кредитов.  Подробности инцидента, который произошел  7 апреля, рассказали в Следственном комитете Беларуси.  

Собеседник сообщил 61-летней женщине, что с ее счета пытаются списать деньги. Она передала телефон мужу. Мошенник убедил жителя Барановичей, что он и его супруга  должны оформить кредиты, деньги зачислить на свой счет и сообщить реквизиты банковской карты.  Выполняя указания «работника финансового контроля», супруги взяли 6 кредитов и лишились более 23 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ФОТО: pixabay.com

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Очередной жертвой интернет-мошенников стала супружеская пара из Барановичей. По указанию «работника некого финансового контроля», звонившего через Viber, они...
 
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