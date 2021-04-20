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Экофестиваль «Пастернак» пройдет в пространстве «Вершы» 22−23 мая
Источник материала: Tut.by
Одно из крупнейших мероприятий на тему экологического образа жизни,
На фестивале минчан как всегда ждет большой маркет с экопродуктами и веганской едой, а также этичной косметикой. Там же пройдут творческие мастер-классы и лекции по теме фестиваля, йога, соревнования по скейтбордингу и обмен растениями.
Из развлекательных активностей организаторы обещают диджей-сеты и вечерний акустический концерт на террасе, документальные киносеансы. Для посетителей с детьми подготовят детскую экозону.
Вход на фестиваль свободный.
Несколько правил «Пастернака», чтобы лучше понять, о чем этот фест:
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Одно из крупнейших мероприятий на тему экологического образа жизни, экофестиваль «Пастернак», пройдет 22−23 мая в пространстве «Вершы» на Октябрьской, 19. Вход -...
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