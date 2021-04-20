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Экофестиваль «Пастернак» пройдет в пространстве «Вершы» 22−23 мая

20.04.2021 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одно из крупнейших мероприятий на тему экологического образа жизни, экофестиваль «Пастернак», пройдет 22−23 мая в пространстве «Вершы» на Октябрьской, 19. Вход — свободный, на мероприятии будут рады детям и собакам.


На фестивале минчан как всегда ждет большой маркет с экопродуктами и веганской едой, а также этичной косметикой. Там же пройдут творческие мастер-классы и лекции по теме фестиваля, йога, соревнования по скейтбордингу и обмен растениями.

Из развлекательных активностей организаторы обещают диджей-сеты и вечерний акустический концерт на террасе, документальные киносеансы. Для посетителей с детьми подготовят детскую экозону.

Вход на фестиваль свободный.

Несколько правил «Пастернака», чтобы лучше понять, о чем этот фест:

  • на фестивале будет еда и косметика только со знаком Vegan и Cruelty free. Можно попробовать что-то новое без вреда для природы;
  • на мероприятии предлагают отказаться от одноразовой посуды и воспользоваться своей кружкой. Если своей не будет — ее можно взять в залог на входе;
  • выбрасывать отходы стоит в контейнеры для раздельного сбора мусора;
  • вместо полиэтиленовых пакетов можно использовать многоразовые экосумки, а также мешочки для овощей и фруктов;


  • на фестивале можно сдать старые батарейки;
  • «Пастернак» проходит в выходной день, а это значит, что можно проехаться на общественном транспорте вместо личного авто;
  • вместо бумажных и влажных салфеток можно попробовать использовать тканевые полотенца.

Экофестиваль «Пастернак»

Когда: 22−23 мая
Где: пространство «Вершы», ул. Октябрьская, 19
Сколько: вход — свободный

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Одно из крупнейших мероприятий на тему экологического образа жизни, экофестиваль «Пастернак», пройдет 22−23 мая в пространстве «Вершы» на Октябрьской, 19. Вход -...
 
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