Экофестиваль «Пастернак» пройдет в пространстве «Вершы» 22−23 мая

Источник материала: Tut.by

Одно из крупнейших мероприятий на тему экологического образа жизни, экофестиваль «Пастернак» , пройдет 22−23 мая в пространстве «Вершы» на Октябрьской, 19. Вход — свободный, на мероприятии будут рады детям и собакам.





На фестивале минчан как всегда ждет большой маркет с экопродуктами и веганской едой, а также этичной косметикой. Там же пройдут творческие мастер-классы и лекции по теме фестиваля, йога, соревнования по скейтбордингу и обмен растениями.

Из развлекательных активностей организаторы обещают диджей-сеты и вечерний акустический концерт на террасе, документальные киносеансы. Для посетителей с детьми подготовят детскую экозону.

Вход на фестиваль свободный.

Несколько правил «Пастернака», чтобы лучше понять, о чем этот фест:

на фестивале будет еда и косметика только со знаком Vegan и Cruelty free. Можно попробовать что-то новое без вреда для природы;

на мероприятии предлагают отказаться от одноразовой посуды и воспользоваться своей кружкой. Если своей не будет — ее можно взять в залог на входе;

выбрасывать отходы стоит в контейнеры для раздельного сбора мусора;

вместо полиэтиленовых пакетов можно использовать многоразовые экосумки, а также мешочки для овощей и фруктов;





на фестивале можно сдать старые батарейки;

«Пастернак» проходит в выходной день, а это значит, что можно проехаться на общественном транспорте вместо личного авто;

вместо бумажных и влажных салфеток можно попробовать использовать тканевые полотенца.

Экофестиваль «Пастернак» Когда: 22−23 мая

Где: пространство «Вершы», ул. Октябрьская, 19

Сколько: вход — свободный