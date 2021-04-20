Когда никто не хотел уступить. На видео попал дорожный конфликт, который привел сразу к двум ДТП

Источник материала: Tut.by

Минчанин Андрей (имя изменено) прислал в редакцию видео с регистратора своего автомобиля. Он запечатлел момент дорожного конфликта с другим водителем, который закончился сразу двумя мелкими ДТП. В итоге, получилось, что каждый водитель за несколько минут оказался и виновником, и пострадавшим.





Первая «стычка» между водителями произошла на перекрестке улиц Богдановича и Широкая. Андрей ехал по Богдановича в сторону центра. На перекрестке с Широкой проезжая часть разделяется на два ряда — первый для движения прямо, второй — для поворота только налево.

— Конфликт произошел в прошлую пятницу, 16 апреля. Я стартанул на зеленый и увидел, как темный Range Rover лихо выехал на полосу для поворота налево и стал «щемиться» передо мной, чтобы поехать прямо. Я в этой ситуации решил не уступать, просто продолжил двигаться в своей полосе. Второй водитель тоже решил во что бы то ни стало влезть. В итоге Range Rover «притерся» к моему левому боку. Потом обогнал, подрезал и умчался дальше. Конечно, в этой ситуации мне следовало остановиться и вызвать ГАИ, так как произошел контакт, — рассказывает Андрей.

Но конфликт получил продолжение.

На следующем светофоре Андрей нагнал Range Rover. Попытка объехать и остановить его закончилась еще одним ударом. После этого водители все-таки вызвали ГАИ.

Андрей считает, что во втором случае водитель Range Rover намеренно протаранила его автомобиль и просит откликнуться свидетелей этой ситуации.

19 апреля Андрей побывал на разборе в ГАИ. За свои действия во втором эпизоде он получил штраф 5 базовых величин — выезд на встречную полосу и создание аварийной ситуации. Как наказали водителя Range Rover — неизвестно.

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