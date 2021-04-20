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Вот что уже известно про грядущий сгибающийся Samsung Galaxy Z Fold 3
Источник материала: Tut.by
Samsung готовится к анонсу нового смартфона с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 3. Инсайдеры раскрыли некоторые детали об устройстве. Об этом пишет
Предположительное кодовое название устройства — SM-F916. Девайс станет первым в классе складывающимся аппаратом с гибким экраном, который может получить сертификацию IP по защите от воды и пыли. Также известно, что Fold 3 весит 269 граммов против 282 грамм в Z Fold 2.
Процессором для аппарата, судя по последней информации от
Тот же Ice universe утверждает, что аппарат может получить экран с фронтальной камерой под ним — то есть вырезов в панели под селфи-модуль не окажется, камеры просто не будет видно. Так получится добиться полностью безрамочного экрана. Кроме того, сгибающийся дисплей Z Fold 3 якобы сможет работать с пером S Pen. Правда, места в корпусе для него не окажется.
Что касается батареи, то информация разнится. Одни источники говорят об аккумуляторе на 4400 мА·ч,
Время анонса Galaxy Z Fold 3 — лето этого года. Скорее всего, июль (но это еще неофициально). У Samsung также запланировано мероприятие на 28 апреля, но там девайс вряд ли покажут.
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Предположительное кодовое название устройства - SM-F916.
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