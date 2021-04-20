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Мать троих детей, политзаключенную Анну Сунгурову приговорили к трем годам «домашней химии»
Источник материала: Навiны
Суд Первомайского района Минска 20 апреля приговорил политзаключенную Анну Сунгурову к трем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
Женщина признана виновной в активном участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Дело рассматривала судья Светлана Черепович. Обвинение представлял прокурор Зубко.
Сунгурова участвовала в акциях протеста после президентских выборов 9 августа 2020 года. Она помогала развозить людей по домам после митингов, а также забирала на машине задержанных, отпущенных из изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.
До задержания Сунгурова работала менеджером в мебельной компании. Свободное время посвящала волонтерству. У нее трое детей.
Обвиняемую задержали 25 сентября. К ней приехали с обыском, изъяли два компьютера и телефон, а затем увезли в Следственный комитет. До суда женщина содержалась в СИЗО-1 Минска. Сейчас она на свободе.
Суд постановил зачислить Сунгуровой в срок отбывания наказания период, который она находилась под следствием, — от 25 сентября 2020 года до 20 апреля 2021 года, — из расчета один день за два.
Материальный иск «Минскранса» в размере 2.361 рубль будет рассмотрен в гражданском процессе.
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Суд Первомайского района Минска 20 апреля приговорил политзаключенную Анну Сунгурову к трем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого...
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