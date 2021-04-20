ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мать троих детей, политзаключенную Анну Сунгурову приговорили к трем годам «домашней химии»

20.04.2021 13:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Первомайского района Минска 20 апреля приговорил политзаключенную Анну Сунгурову к трем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Мать троих детей, политзаключенную Анну Сунгурову приговорили к трем годам «домашней химии»

Женщина признана виновной в активном участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Дело рассматривала судья Светлана Черепович. Обвинение представлял прокурор Зубко.

Сунгурова участвовала в акциях протеста после президентских выборов 9 августа 2020 года. Она помогала развозить людей по домам после митингов, а также забирала на машине задержанных, отпущенных из изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

До задержания Сунгурова работала менеджером в мебельной компании. Свободное время посвящала волонтерству. У нее трое детей.

Обвиняемую задержали 25 сентября. К ней приехали с обыском, изъяли два компьютера и телефон, а затем увезли в Следственный комитет. До суда женщина содержалась в СИЗО-1 Минска. Сейчас она на свободе.

Суд постановил зачислить Сунгуровой в срок отбывания наказания период, который она находилась под следствием, — от 25 сентября 2020 года до 20 апреля 2021 года, — из расчета один день за два.

Материальный иск «Минскранса» в размере 2.361 рубль будет рассмотрен в гражданском процессе.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Первомайского района Минска 20 апреля приговорил политзаключенную Анну Сунгурову к трем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Kia Rio снес светофор и наехал на дорожные знаки. Водитель говорит, что уснул за рулем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by