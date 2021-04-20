|
Леонид Якубович приехал к 87-летней поклоннице в Беларусь с дровами и телевизором
Источник материала: Onliner
Леонид Якубович, знаменитый ведущий телепрограммы «Поле чудес», приехал в деревню Дзержинского района. Поводом стало письмо юной Киры Колодник. В нем она рассказала о своей прабабушке, 87-летней Зинаиде Александровне, которая является поклонницей телепередачи. О том, как встречали Леонида Аркадьевича,
Кира Колодник написала письмо телеведущему осенью 2020 года, тогда у «Поля чудес» был юбилей — 30 лет. С текстом девочке помог классный руководитель. В письме школьница попросила для своей прабабушки дрова и новый телевизор, чтобы в доме было тепло. Через полгода желание девочки исполнилось: Леонид Якубович лично приехал в гости к Зинаиде Александровне с подарками. Встречали всем селом.
Но уехал Якубович из Дзержинского района тоже не с пустыми руками — ему вручили каравай «Ад усяго сэрца!», который выпекали педагоги и учащиеся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Леонид Якубович, знаменитый ведущий телепрограммы «Поле чудес», приехал в деревню Дзержинского района. Поводом стало письмо юной Киры Колодник. В нем она...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)