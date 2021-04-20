ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд рассмотрит апелляцию по делу журналистки Tut.by Катерины Борисевич

20.04.2021 13:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минском городском суде будут рассматриваться апелляционные жалобы по делу журналистки Tut.by Катерины Борисевич. Напомним, апелляцию заявила как Генпрокуратура, так и адвокаты Борисевич. Первая считает, что приговор в отношении Екатерины слишком мягкий, защита же будет продолжать настаивать на невиновности журналистки. Заседание назначено на 14 часов.

Напомним, 12 марта Генпрокуратура направила в суд апелляционный протест по уголовному делу в отношении журналистки Tut.by Екатерины Борисевич. По мнению Генпрокуратуры, решение суда слишком мягкое.

«Прокуратура города Минска опротестовала в апелляционном порядке приговор суда Московского района г. Минска о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны в отношении редактора отдела ООО „Тут Бай Медиа“ Екатерины Борисевич ввиду мягкости назначенного наказания», — говорилось в телеграм-канале прокуратуры.

Со своей стороны защитники Катерины Борисевич также подали апелляцию.

— [Апелляционный протест прокуратуры] для нас новость, мы, признаться, об этом не знали. <...> Мы со своей стороны — решение было принято — сегодня тоже подадим апелляционную жалобу, — рассказывал Onliner адвокат Катерины Андрей Мочалов.

Екатерину Борисевич приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии в условиях общего режима и штрафу. Артем Сорокин был приговорен к двум годам и штрафу — срок его наказания отсрочили на год. Екатерина Борисевич до сих пор остается за решеткой.

«Я хочу, чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача». Суд по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина проходит в закрытом режиме

Дело о ноль промилле рассматривалось в суде Московского района Минска. На первое заседание попали далеко не все желающие — «из-за эпидемиологической обстановки». Затем обвинение выступило с ходатайством о том, чтобы процесс был закрытым — «в целях обеспечения неразглашения иной охраняемой законом тайны, а именно врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Романа Бондаренко»Суд поддержал.

В чем обвинили Катерину Борисевич и Артема Сорокина?

После смерти Романа Бондаренко СК заявил, что у погибшего диагностирована алкогольная интоксикация. В этот же день в сети стали появляться документы первичного и последующего осмотров Романа. Врач-реаниматолог Артем Сорокин подтвердил журналистке Tut.by, что у Бондаренко не было алкоголя в крови.

Позже фактически об этом заявила и Генеральная прокуратура в эфире телеканала СТВ 25 ноября. Заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско отметил, что алкоголь был найден в других биологических жидкостях Бондаренко.

Суд рассмотрит апелляцию по делу журналистки Tut.by Катерины Борисевич

Вечером 19 ноября Катерину Борисевич задержали по дороге в магазин. В этот же вечер задержали и Артема Сорокина. Позже в отношении обоих возбудили уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Хотя родственники Бондаренко уже заявили, что не имеют претензий ни к журналистке, ни к врачу. Также мама Романа сама передала в СМИ результаты анализа на наличие алкоголя в крови сына. Там тоже значится ноль промилле.

Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Дополнительно может быть либо штраф, либо запрет заниматься определенной деятельностью.

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минском городском суде будут рассматриваться апелляционные жалобы по делу журналистки Tut.by Катерины Борисевич. Напомним, апелляцию заявила как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Супруги из Барановичей оформили 6 кредитов по указанию звонившего через Viber мошенника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by