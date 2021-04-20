Суд рассмотрит апелляцию по делу журналистки Tut.by Катерины Борисевич

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минском городском суде будут рассматриваться апелляционные жалобы по делу журналистки Tut.by Катерины Борисевич. Напомним, апелляцию заявила как Генпрокуратура, так и адвокаты Борисевич. Первая считает, что приговор в отношении Екатерины слишком мягкий, защита же будет продолжать настаивать на невиновности журналистки. Заседание назначено на 14 часов.

Напомним, 12 марта Генпрокуратура направила в суд апелляционный протест по уголовному делу в отношении журналистки Tut.by Екатерины Борисевич. По мнению Генпрокуратуры, решение суда слишком мягкое.

«Прокуратура города Минска опротестовала в апелляционном порядке приговор суда Московского района г. Минска о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны в отношении редактора отдела ООО „Тут Бай Медиа“ Екатерины Борисевич ввиду мягкости назначенного наказания», — говорилось в телеграм-канале прокуратуры.

Со своей стороны защитники Катерины Борисевич также подали апелляцию.

— [Апелляционный протест прокуратуры] для нас новость, мы, признаться, об этом не знали. <...> Мы со своей стороны — решение было принято — сегодня тоже подадим апелляционную жалобу, — рассказывал Onliner адвокат Катерины Андрей Мочалов.

Екатерину Борисевич приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии в условиях общего режима и штрафу. Артем Сорокин был приговорен к двум годам и штрафу — срок его наказания отсрочили на год. Екатерина Борисевич до сих пор остается за решеткой.

Дело о ноль промилле рассматривалось в суде Московского района Минска. На первое заседание попали далеко не все желающие — «из-за эпидемиологической обстановки». Затем обвинение выступило с ходатайством о том, чтобы процесс был закрытым — «в целях обеспечения неразглашения иной охраняемой законом тайны, а именно врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Романа Бондаренко». Суд поддержал.

В чем обвинили Катерину Борисевич и Артема Сорокина?

После смерти Романа Бондаренко СК заявил, что у погибшего диагностирована алкогольная интоксикация. В этот же день в сети стали появляться документы первичного и последующего осмотров Романа. Врач-реаниматолог Артем Сорокин подтвердил журналистке Tut.by, что у Бондаренко не было алкоголя в крови.

Позже фактически об этом заявила и Генеральная прокуратура в эфире телеканала СТВ 25 ноября. Заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско отметил, что алкоголь был найден в других биологических жидкостях Бондаренко.





Вечером 19 ноября Катерину Борисевич задержали по дороге в магазин. В этот же вечер задержали и Артема Сорокина. Позже в отношении обоих возбудили уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Хотя родственники Бондаренко уже заявили, что не имеют претензий ни к журналистке, ни к врачу. Также мама Романа сама передала в СМИ результаты анализа на наличие алкоголя в крови сына. Там тоже значится ноль промилле.

Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Дополнительно может быть либо штраф, либо запрет заниматься определенной деятельностью.

(будет дополнено)