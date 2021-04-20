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Каршеринговый BMW 320i разбили на улице Притыцкого
Источник материала: Onliner
Подавляющее большинство автомобилей в каршеринге — это модели эконом-класса. Но в прошлом году сервис Anytime расширил парк арендных автомобилей несколькими BMW 320i. Одна из них сегодня попала в ДТП.
Инцидент случился на улице Притыцкого недалеко от ТЦ «Скала». По фотографиям, сделанным нашим читателем, видно, что каршеринговый седан стал участником так называемого «паровозика». BMW 3-Series врезался в кроссовер Hyundai ix35, а тот протаранил такси Hyundai Accent. Неясно, стал ли каршеринговый седан «последним вагоном», или в него сзади тоже кто-то врезался.
BMW 320i оборудован бензиновым турбомотором объемом 2 литра. Движок развивает 184 л. с. и работает в паре с 8-АКП. До сотни такой седан разгоняется за 7,3 секунды, а его максималка составляет 235 км/ч.
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Подавляющее большинство автомобилей в каршеринге — это модели эконом-класса. Но в прошлом году сервис Anytime расширил парк арендных автомобилей несколькими BMW 320i....
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