Каршеринговый BMW 320i разбили на улице Притыцкого

Источник материала: Onliner

Подавляющее большинство автомобилей в каршеринге — это модели эконом-класса. Но в прошлом году сервис Anytime расширил парк арендных автомобилей несколькими BMW 320i. Одна из них сегодня попала в ДТП.

Инцидент случился на улице Притыцкого недалеко от ТЦ «Скала». По фотографиям, сделанным нашим читателем, видно, что каршеринговый седан стал участником так называемого «паровозика». BMW 3-Series врезался в кроссовер Hyundai ix35, а тот протаранил такси Hyundai Accent. Неясно, стал ли каршеринговый седан «последним вагоном», или в него сзади тоже кто-то врезался.





BMW 320i оборудован бензиновым турбомотором объемом 2 литра. Движок развивает 184 л. с. и работает в паре с 8-АКП. До сотни такой седан разгоняется за 7,3 секунды, а его максималка составляет 235 км/ч.