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С этим костюмом можно забросить «качалку». Но обойдется дорого (8 фото)
Источник материала: Onliner
Весна нагрянула неожиданно, а на фоне пандемии многие отказались от физической нагрузки, фитнеса и прочих активностей, позволяющих держать тело в тонусе. К счастью, технологии не стоят на месте. Интернет-пользователи
Их стоимость варьируется в зависимости от качества, материалов и размеров. Дешевле всего обойдется торс без рук и ног — зато «кубики» на прессе на месте. Куда дороже обойдется вариант, покрывающий все тело. В таких предусмотрены «технологические отверстия». Однако остается проблема регуляции температуры: дышать тело не сможет, и вполне можно заработать тепловой удар.
Как подобные костюмы выглядят вживую, оценить сложно, но для фотографий в соцсети и сайтов знакомств сойдет (хотя реальных встреч придется избегать). Костюмы, как вы могли догадаться, вовсю продаются на китайских торговых площадках. Кстати, позиционируются они как наряды для косплея.
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Весна нагрянула неожиданно, а на фоне пандемии многие отказались от физической нагрузки, фитнеса и прочих активностей, позволяющих держать тело в тонусе. К...
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