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Егоров: Чего стоит опасаться в новом декрете Лукашенко
Источник материала: Партизан
Один из самых невероятных сценариев – назначение приемника Лукашенко, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.
– Для чего властям история с «заговором» Федуты и Зенковича?
– Она, конечно, выглядит откровенным фейком. Люди, которые хоть немного в курсе, чем занимаются Федута, Зенкович и Костусев, понимают, что эта компания не могла спланировать и реализовать какой-то заговор – тем более военный.
Возможно, этих людей спецслужбы провоцировали на какие-то действия, но все равно дело выглядит сфабрикованным. Зачем это нужно белорусским властям? Вероятно, есть желание показать и внутри страны, и за ее пределами, что протесты вовсе не мирные, что они готовы на всякие кровожадные действия с помещением детей в подвал.
Продолжается линия, что это западные кукловоды из Вашингтона всем руководят, что они напрямую через космос посылают сигналы в мозг людям, которые начинают планировать заговор.
Эта бредятина укладывается в конспирологическую теорию, которую власти развивают, говоря о причинах последних событий в стране.
– А почему российские власти поддержали версию о «заговоре»? В истории с разговором «Ника и Майка», запись которого передали Мишустину, они отмежевались от нее.
– Сейчас они должны были реагировать, т.к. захват иностранных граждан осуществлялся на их территории. Это вопрос, в том числе, сохранения их лица. И вот они выдали, что это совместная операция с участием ФСБ.
А «Ник и Майк» – это сугубо белорусская история, на которую россиянам можно было не реагировать. Хотя, наверное, по степени абсурдности одно от другого мало отличается.
– В выходные Лукашенко пообещал принять «одно из самых принципиальных решений за четверть века своего президентства». Что может быть прописано в декрете?
– Гадать, что Лукашенко имел в виду – гиблое дело. Я бы переформулировал вопрос так: чего можно опасаться?
Во-первых, следует опасаться новых договоренностей с Россией, которые касаются белорусского суверенитета. Это могут быть вещи, связанные с дорожными картами по углублению интеграции или гарантиями России, которой дадут право активно действовать на территории Беларуси в определенных ситуациях (например, внешней угрозы).
Во-вторых, следует опасаться изменения системы политических институтов, придания, например, «Всебелорусскому народному собранию» новых полномочий.
Это если говорить о рациональных вещах.
Но учитывая последние действия и заявления властей, нельзя исключать и совершенно невероятных вариантов – например, Лукашенко назначит декретом приемника.
Если власти всерьез верят в «Ника и Майка», в заговор Федуты и Зенковича, то почему бы при такой угрозе не назначить преемника Лукашенко?
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– Санкции никогда напрямую не влияли ни на уровень репрессий, ни на освобождение политзаключенных. Но в экономическом смысле новые санкции – это довольно серьезно для Беларуси. Не только американские, но и другие компании в мире вряд ли рискнут сотрудничать с перечисленными белорусскими предприятиями, т.к. могут подпасть под санкции США.
Поэтому белорусские власти, конечно, будут искать возможности снять или смягчить эти санкции. При подобных ситуациях, когда статус-кво сохраняется надолго, этот вопрос обычно все равно никак не решается кроме как через освобождение политзаключенных.
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Один из самых невероятных сценариев – назначение приемника Лукашенко, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей...
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