Погода в СНГ: похолодание в Кыргызстане, жара в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, во второй половине дня дожди и температура до плюс 9 градусов будут сегодня в Москве и области. В ночь на среду синоптики прогнозируют мокрый снег. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Алматы с утра плюс 20, к вечеру возможен дождь. По всей стране ожидается неустойчивая погода, в восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. На севере, запад, и юге страны синоптики прогнозируют усиление ветра, грозы и местами метели. Из-за сильного ветра в Костанайской области спасателям пришлось перекрыть дорогу. Порывы до 35 метров в секунду сорвали лед из кюветов и образовали на трассе пятиметровые торосы. Такая природная аномалия наблюдается на участке в 500 метров. Сейчас местные власти занимаются расчисткой.

Первый урожай фруктов и овощей фермеров в Кыргызстане под угрозой из-за резкого похолодания. МЧС объявило штормовое предупреждение на всей территории страны. Местами температура воздуха понизится до минус 4 градусов. Дождь будет переходить в снег. Все это осложнит выпас скота на пастбищах и движение по горным участкам автодорог. Температурные колебания повышают риск схода лавин и селевых потоков. Автолюбителям рекомендуют быть осторожнее и соблюдать дистанцию.

В некоторых районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до плюс 15 градусов. С приходом теплой погоды жители начали приводить в порядок приусадебные участки. При этом спасателям ежедневно приходят десятки сообщений о пожарах. Специалисты рекомендуют жечь мусор в металлических емкостях и только в безветренную погоду. Под рукой должна быть емкость с водой или песком.



В Армении весна удивляет жителей: на юге страны сегодня будет плюс 33. Поэтому здесь уже готовят к открытию городские бассейны: проводят очистку, покраску и закупают новые шезлонги. В Ереване 27 градусов тепла. В столице уже заработали фонтанчики с питьевой водой. Из-за жаркой погоды их сейчас устанавливают в каждом дворе.

Люблю грозу весной, в апреле – так можно переделать стихотворение Тютчева, читая прогнозы синоптиков Таджикистана. Сегодня они обещают по всей республике кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах град. При этом будет тепло, плюс 25. Такая погода может спровоцировать селевые явления. Поэтому спасатели просят граждан быть внимательными и держаться подальше от рек.