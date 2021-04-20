|
Погода в СНГ: похолодание в Кыргызстане, жара в Армении
20.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно, во второй половине дня дожди и температура до плюс 9 градусов будут сегодня в Москве и области. В ночь на среду синоптики прогнозируют мокрый снег. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».
В Алматы с утра плюс 20, к вечеру возможен дождь. По всей стране ожидается неустойчивая погода, в восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. На севере, запад, и юге страны синоптики прогнозируют усиление ветра, грозы и местами метели. Из-за сильного ветра в Костанайской области спасателям пришлось перекрыть дорогу. Порывы до 35 метров в секунду сорвали лед из кюветов и образовали на трассе пятиметровые торосы. Такая природная аномалия наблюдается на участке в 500 метров. Сейчас местные власти занимаются расчисткой.
Первый урожай фруктов и овощей фермеров в Кыргызстане под угрозой из-за резкого похолодания. МЧС объявило штормовое предупреждение на всей территории страны. Местами температура воздуха понизится до минус 4 градусов. Дождь будет переходить в снег. Все это осложнит выпас скота на пастбищах и движение по горным участкам автодорог. Температурные колебания повышают риск схода лавин и селевых потоков. Автолюбителям рекомендуют быть осторожнее и соблюдать дистанцию.
В некоторых районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до плюс 15 градусов. С приходом теплой погоды жители начали приводить в порядок приусадебные участки. При этом спасателям ежедневно приходят десятки сообщений о пожарах. Специалисты рекомендуют жечь мусор в металлических емкостях и только в безветренную погоду. Под рукой должна быть емкость с водой или песком.
Люблю грозу весной, в апреле – так можно переделать стихотворение Тютчева, читая прогнозы синоптиков Таджикистана. Сегодня они обещают по всей республике кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах град. При этом будет тепло, плюс 25. Такая погода может спровоцировать селевые явления. Поэтому спасатели просят граждан быть внимательными и держаться подальше от рек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)