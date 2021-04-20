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Движение грузового транспорта изменили в ПП "Мядининкай"
20.04.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр – Sputnik. Три полосы для движения грузовиков на въезд в Беларусь со стороны Литвы в пункте пропуска "Мядининкай" на границе закрыты, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.
Движение грузовых транспортных средств организовано по двум полосам, которые ранее предназначались для легкового транспорта. В связи с этим пропускные способности ПП могут снизиться.
В ГТК попросили перевозчиков учесть данную информацию при выборе маршрута следования через белорусско-литовскую границу.
В настоящее время, по данным литовского Минтранса, на въезд в Беларусь в "Мядининкай" стоит в очереди 149 большегрузов, ориентировочное время ожидания составляет примерно 14 часов.
На территории Беларуси въезда в ЕС в пункте пропуска "Каменный лог" (с литовской стороны "Мядининкай") ожидают около 550 грузовиков.
Литовское направление традиционно считается самым загруженным. Очереди, в которых перевозчики могут
Напомним, что с 12 апреля после длительного перерыва
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В пункте пропуска проводится реконструкция, из-за которой количество машин в очередях на белорусско-литовской границе может расти.
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