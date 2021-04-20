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Как санкции США отразятся на белорусской экономике?
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Почему американские ограничения столь серьезны и как они могут отразиться на валообразующих отраслях национальной экономики, изучала газета «Белорусы и рынок».
Как белорусские предприятия оказались в американском черном списке
США — одни из главных в мире инициаторов санкционных программ. Американские санкции — самые жесткие по форме и последствиям, местные власти последовательны и изобретательны в наказании тех, кто не соответствует американским представлениям о мире и тем более угрожает национальной безопасности Америки.
Впервые официальный Минск и конкретные ведомства и предприятия ощутили на себе последствия американских санкций после президентских выборов 2006 года. Официальный представитель Госдепартамента США Том Кейси накануне голосования предупредил власти Беларуси о готовности применить «ограничительные меры» в случае несоответствия президентских выборов международным стандартам.
Это самое «несоответствие», установленное независимыми наблюдателями, жесткий разгон протестующих, пытавшихся поставить палаточный лагерь на Октябрьской площади, задержание и суд над одним из лидеров оппозиции Александром Козулиным заставили власти США реагировать.
В ноябре 2007 года администрация Джорджа Буша-младшего объявила о введении санкций в отношении крупнейшего и важнейшего государственного концерна — «Белнефтехима».
«Сегодняшняя акция усиливает меры ограничений против Лукашенко и его ближайшего окружения посредством введения санкций в отношении массированного конгломерата, находящегося под контролем режима», — прокомментировал тогда причины директор управления Минфина США по контролю за зарубежными активами (OFAC) Адам Сзубин.
Сам концерн с его представительствами в Германии, Латвии, Украине, Китае и России, а также его американская «дочка» Belneftekhim USA Inc. стали первыми белорусскими фигурантами самой жесткой американской санкционной программы — так называемого SDN-листа (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). SDN-лист — это список физических и юридических лиц, чьи активы и собственность, если они находятся на территории США или во владении американского лица, считаются заблокированными. Ни одно лицо в США, будь то физическое или юридическое, не имеет права заключать какие-либо сделки с лицом из списка SDN, если только на это не получено специальное разрешение OFAC.
Расширение списка
В мае 2008 года черный список был расширен за счет «Полоцк-Стекловолокна», лидской «Лакокраски» и Белорусского нефтяного торгового дома. Правда, уже в сентябре 2008 года в отношении полоцкого и лидского предприятий последовала приостановка санкций. Но после разгона выступлений, состоявшихся в Минске после президентских выборов в декабре 2010 года, белорусские нефтехимические заводы были возвращены в SDN-лист. Уровень жестокости, с которым власть преследовала своих оппонентов, заставил администрацию Барака Обамы распространить санкции на несколько новых предприятий. Так, в 2011 году в черном списке было уже девять фигурантов: его пополнили «Нафтан», «Белшина», «Гродно Азот» и «Гродно Химволокно».
Накануне очередных президентских выборов, которые были запланированы на октябрь 2015 года, официальный Минск поторопился вывести из состава «подсанкционного» «Белнефтехима» «голубую фишку» и одну из главных надежд на валютные заработки — «Беларуськалий». Дело в том, что в середине 2010-х годов солигорское предприятие под эгидой реорганизованного к тому времени трейдера, Белорусской калийной компании (БКК), готовилось к возвращению на американский рынок калийных удобрений. И нужно было исключить как можно больше вероятностей для возникновения вопросов у регулятора, в первую очередь — возможных претензий к «Беларуськалию» как к структурной единице «Белнефтехима».
Минфин США по инициативе двух сенаторов, правда, в начале 2015 года, все-таки начал проверку законности работы БКК и «Беларуськалия» на американском рынке. Но к тому времени изменилась политическая ситуация и изменился имидж Беларуси: за свою позицию в начавшемся в 2014 году российско-украинском конфликте Минск получил серьезные дивиденды. Запад впервые спокойно отреагировал на результаты президентских выборов, а OFAC не только не нашел никаких нарушений в поставках удобрений «Беларуськалия» в Америку, но после освобождения всех политзаключенных в октябре 2015 года даже приостановил действие санкций.
Именно приостановил, а не отменил. Режим «заморозки санкций» возобновлялся каждые год-полтора, и последний раз это произошло в октябре 2019 года. Очередной датой продления приостановки ограничительных мер должно было стать 26 апреля 2021 года. Но, судя по тому, как продолжает раскручиваться маховик репрессий в Беларуси, у девяти белорусских предприятий мало шансов, что они не вернутся в черный список.
Ситуация с правами человека в стране и действия властей в отношении инакомыслящих, по словам официального представителя Госдепа США Неда Прайса, являются главными причинами возможного возобновления санкций. «Мы все так же хотим видеть Беларусь независимой, процветающей, демократической страной. Однако события, связанные с фальсификацией президентских выборов в 2020 году, насилие и тактика репрессий, а также наличие более 300 политических заключенных игнорировать нельзя», — заявил он в начале апреля текущего года.
Освобождение до 26 апреля всех политзаключенных — главное условие американских властей для продления режима приостановки санкций. Иначе ограничительные меры начнут действовать опять.
«Госдепартамент не в состоянии рекомендовать еще одно продление, особенно в свете мнения Конгресса, выраженного в законе о суверенитете и демократии Беларуси от 2020 года. Срок текущих продлений истекает 26 апреля», — изложил дипломат намерения американских властей.
Чем опасны американские санкции
С точки зрения экспорта, который обычно в первую очередь волнует белорусские власти, американский рынок и контакты с контрагентами на нем имеют сегодня важное значение, пожалуй, только для «Беларуськалия». Например, по итогам 2020 года США стали шестыми в мире покупателями белорусского калия.
Но в 2014 году «Беларуськалий» был благополучно выведен из-под удара. А в торговых интересах девяти потенциальных возвращенцев в черный список (вернее — восьми, поскольку «Гродно Химволокно» за это время успело стать филиалом «Гродно Азота») американский рынок не представляет стратегического значения.
Так, может, не стоит опасаться этих санкций?
Нет, стоит.
Попадание в SDN-лист предполагает применение к его фигурантам так называемых блокирующих санкций, и полностью блокируется не только доступ на товарный рынок, но и любые транзакции в юрисдикции США. Проблема в том, что понятие американской юрисдикции трактуется регуляторами весьма широко. Распространена практика, когда под штрафы попадают зарубежные компании, которые, например, используют доллары США в транзакциях и проводят платежи через американские банки. Поэтому блокирующие санкции фактически затрагивают не только граждан и компании США, но и любую компанию, осуществляющую долларовые транзакции с находящимися в SDN-листе физическими и юридическими лицами. За любые экономические контакты — финансовые, торговые, инвестиционные — они могут быть подвергнуты остракизму со стороны одного из самых могущественных государств мира.
Таким образом, у фигурантов SDN-листа начинаются проблемы с поиском не только покупателей товара от рискованного продавца, но и сопровождающих рискованные контракты транспортно-экспедиционных и страховых компаний. И в целом это глобальные проблемы с финансированием, закупками технологий и оборудования и обеспечением производств сырьем и расходными материалами. Реальна также остановка производства из-за невозможности поставки критического импорта.
Долларовые номинанты
Беларусь, как известно, относится к долларовой зоне, и контракты в долларах здесь широко в ходу, в том числе у компаний, которые скоро могут вернуться в санкционный список. Это подтверждают результаты тендеров и заключенные на их основании контракты, публикуемые на сайте государственной информационной системы «Тендеры» (icetrade.by/).
Судя по размещенной на нем информации, в 2019 году «Белшина» за поставленный эмиратским трейдером малайзийский натуральный каучук платила в долларах (10 млн). Доллары фигурируют и в приглашении к торгам на поставку каучука в 2020—2021 годах (но они, однако, не состоялись). Американская валюта использовалась при расчетах даже с российским производителем — победителем торгов на поставку в 2018 и 2020 годах в Бобруйск цинковых белил.
В долларах номинирован контракт, который в этом году заключил Белорусский нефтяной торговый дом с поставщиком российского едкого натра. Белорусский нефтяной торговый дом централизованно закупает его для многих предприятий, входящих в состав концерна «Белнефтехим». По большему объему этого сырья — контракты в долларах, а среди поставщиков за последние три года фигурировали как белорусские компании с российским ресурсом, так и производитель едкого натрия из Украины.
В основном по долларовым контрактам работали и поставщики британского и немецкого пигментного диоксида титана для нужд лидской «Лакокраски» и чешского, немецкого и китайского диоксида титана для синтеза ПЭТ, который необходим «Могилевхимволокну». Организатором торгов по поставке этого сырья в 2018—2021 годах выступал все тот же «подсанкционный» Белорусский нефтяной торговый дом.
В долларах были номинированы приглашения к торгам и заключенные с торговым домом контракты 2018—2020 годов на поставку терефталевой кислоты для «Могилевхимволокна» корейскими и российскими производителями.
Все поставщики, использующие доллары в расчетах с санкционными предприятиями из Беларуси, по идее, тоже могут попасть под санкции США. Минимум, что их ждет, — штраф. Выход из этой ситуации видится простой: перевод расчетов в белорусские и российские рубли (евро рискованно, так как ЕС тоже грозит санкциями). Но устроит ли он в текущей экономической ситуации контрагентов, скажем, из Южной Кореи или Польши? И захотят ли они вообще иметь дела с теми, кто находится под пристальным контролем могущественного OFAC?
Вариации на тему
Еще одна возможная угроза вытекает из того, что OFAC может применять санкции не только к тем, кто непосредственно включен в SDN-лист или другие санкционные списки. Исходя из полномочий американского регулятора, можно ожидать, что под санкции рискуют попасть и те компании, в которых прямо или косвенно участвуют лица из черных списков. Это произойдет, если обнаружится, что санкционные компании, индивидуально или совместно, владеют половиной или более другого бизнеса («Правило 50 %»).
Скажем, по «Правилу 50 %» под санкции мог бы попасть главный государственный нефтяной трейдер — Белорусская нефтяная компания, если бы у двух его акционеров из санкционного списка («Нафтана» и Белорусского торгового нефтяного дома) было столько же или больше акций, чем у двух «чистых» компаний («Белоруснефти» и Мозырского НПЗ).
Впрочем, то, что БНК может оказаться в черном листе, исключать нельзя. В последние годы, на фоне ухудшения отношений с Россией, американские власти начали весьма изобретательно «интерпретировать» свои санкционные меры, расширяя их на новых «неприятных» им субъектов. В связи с этим стоит ли удивляться, если будет заявлено, что концерн «Белнефтехим» осуществляет так называемый косвенный контроль над всеми входящими в него более чем 50 предприятиями? В такой «интерпретации» под санкциями окажутся и «Белоруснефть», и Мозырский НПЗ, и Белорусская нефтяная компания, и «Гомельтранснефть «Дружба», и Гомельский химический завод — почти вся нефтепереработка, нефтехимия и химия страны. Кстати, о возможном введении таких секторальных санкций в отношении валообразующих предприятий и отраслей в случае эскалации ситуации в Беларуси уже упоминали европейские чиновники. А у американцев есть опыт их использования в отношении России, несколько десятков банков и предприятий которой попали в так называемый SSI-лист (Sectoral Sanctions Identifications). В SSI-листе, кстати, находятся и некоторые белорусские «дочки» банков из России.
Своевременный вывод того же «Беларуськалия» из состава «Белнефтехима» выглядел реакцией Минска на реализацию «Правила 50 %», поэтому не исключено, что накануне 26 апреля в составе концерна станет еще меньше предприятий.
Спасет ли это их от санкций?
Это зависит о того, насколько власти США будут последовательны и категорично настроены принудить Минск выпустить политзаключенных, начать переговоры с оппозицией и провести новые, честные, выборы. Чтобы добиться этой цели, у США достаточно аргументов в виде той же вольной интерпретации санкционных программ, которую они активно применяют в последнее время. И через «интерпретацию» им вполне по силам добиться полной экономической изоляции Беларуси от Запада и подавляющего большинства государств мира.
Контрагентов из этих стран могут отвадить от всяких контактов с Минском так называемые вторичные санкции, одним из принципов которых является экстерриториальность. Вторичные санкции применяются к любым лицам — нерезидентам США, если обнаруживается, что они сотрудничают с фигурантами санкционных списков. Провинившиеся могут быть сами помещены в тот SDN-лист, и, самое главное, они не обязательно должны быть гражданами США или американскими компаниями.
США готовы наказывать всех, кто пытается обойти их санкции. Это было продемонстрировано на примере нескольких неамериканских физических лиц и компаний, которые попытались сотрудничать с Кубой и Ираном, а в 2018 году — впервые в рамках антироссийской санкционной программы CAATSA (принятого в 2017 году Закона США «О противодействии противникам Америки последствием санкций»). В 2018 году в SND-лист со всеми вытекающими для них последствиями были впервые были включены иностранные лица — Департамент развития оборудования китайской армии и его директор Ли Шанфу. Они попали в черный список за «существенные сделки» с находящимися под санкциями российскими производителям и экспортерами вооружений.
О том, насколько эффективной может быть даже угроза введения вторичных санкций, говорит парализованное с конца 2019 года строительство газопровода «Северный поток — 2». Трубоукладчик, швейцарская компания Allseas, практически сразу прекратила сотрудничество с российским заказчиком. В конце 2020 года США расширили «интерпретацию» против «Северного потока — 2», и теперь оказаться в черном списке могут не только компании, непосредственно занимающиеся строительством газопровода, но и те, которые предоставляют им различные услуги. Например, занимаются дооборудованием кораблей или их страхованием.
Можно, конечно, говорить, что в настоящее время у властей США на руках нет соответствующего законодательного акта, который позволял бы применять такие меры в отношении контрагентов «Белнефтехима» и его предприятий. Но если власти США на самом деле намерены помочь белорусам найти консенсус, то ничто не помешает им, скажем, принять новый закон или внести соответствующие поправки в принятый в 2020 году «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси».
И если вторичные санкции Америки отпугнули подрядчиков и субподрядчиков от щедро платящих россиян и их европейских партнеров и лоббистов, то что говорить о реальной угрозе угодить в SDN-лист за поставки или покупку товаров и услуг у «вторичной экономики», каковой в мировом масштабе является Беларусь…
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Почему американские ограничения столь серьезны и как они могут отразиться на валообразующих отраслях.
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