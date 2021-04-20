Как санкции США отразятся на белорусской экономике?

Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

Как белорусские предприятия оказались в американском черном списке

«Сегодняшняя акция усиливает меры ограничений против Лукашенко и его ближайшего окружения посредством введения санкций в отношении массированного конгломерата, находящегося под контролем режима», — прокомментировал тогда причины директор управления Минфина США по контролю за зарубежными активами (OFAC) Адам Сзубин.

Расширение списка

«Госдепартамент не в состоянии рекомендовать еще одно продление, особенно в свете мнения Конгресса, выраженного в законе о суверенитете и демократии Беларуси от 2020 года. Срок текущих продлений истекает 26 апреля», — изложил дипломат намерения американских властей.

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