После увольнения Моуринью «Тоттенхэм» возглавил 29-летний специалист

Источник материала: Tut.by

«Тоттенхэм» официально объявил временную замену отправленному вчера в отставку главному тренеру Жозе Моуринью.

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for the remainder of the season. #THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021

На сайте лондонского клуба сообщается, что исполняющим обязанности до концв текущего сезона назначен 29-летний Райан Мэйсон — экс-игрок клуба, ранее работавший в академии.

Отметим, что Райан — воспитанник футбольной школы «Тоттенхэма», перейдя во взрослую команду так и не сыграл ни одного матча за клуб вплоть до сезона 2014/15. За всё это время он успел поиграть в аренде в клубах низших дивизионов «Йовил Таун», «Донкастер Роверс», «Миллуолл», «Суиндон Таун». В 2013 году Мейсон отправился во Францию, в клуб «Лорьян», но так и не провел ни одного матча.

В 2016 году перешел в «Халл Сити», выступая за который 22 января 2017 года в матче с «Челси» получил перелом черепа. В феврале 2018 года Мейсон завершил карьеру (в 26 лет) по рекомендации медиков, и вернулся в «Тоттенхэм», но уже на тренерскую позицию.