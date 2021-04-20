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После увольнения Моуринью «Тоттенхэм» возглавил 29-летний специалист
Источник материала: Tut.by
«Тоттенхэм» официально
На сайте лондонского клуба сообщается, что исполняющим обязанности до концв текущего сезона назначен 29-летний Райан Мэйсон — экс-игрок клуба, ранее работавший в академии.
Отметим, что Райан — воспитанник футбольной школы «Тоттенхэма», перейдя во взрослую команду так и не сыграл ни одного матча за клуб вплоть до сезона 2014/15. За всё это время он успел поиграть в аренде в клубах низших дивизионов «Йовил Таун», «Донкастер Роверс», «Миллуолл», «Суиндон Таун». В 2013 году Мейсон отправился во Францию, в клуб «Лорьян», но так и не провел ни одного матча.
В 2016 году перешел в «Халл Сити», выступая за который 22 января 2017 года в матче с «Челси» получил перелом черепа. В феврале 2018 года Мейсон завершил карьеру (в 26 лет) по рекомендации медиков, и вернулся в «Тоттенхэм», но уже на тренерскую позицию.
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