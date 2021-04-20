ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После увольнения Моуринью «Тоттенхэм» возглавил 29-летний специалист

20.04.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Тоттенхэм» официально объявил временную замену отправленному вчера в отставку главному тренеру Жозе Моуринью.

На сайте лондонского клуба сообщается, что исполняющим обязанности до концв текущего сезона назначен 29-летний Райан Мэйсон — экс-игрок клуба, ранее работавший в академии. 

Отметим, что Райан — воспитанник футбольной школы «Тоттенхэма», перейдя во взрослую команду так и не сыграл ни одного матча за клуб вплоть до сезона 2014/15. За всё это время он успел поиграть в аренде в клубах низших дивизионов «Йовил Таун», «Донкастер Роверс», «Миллуолл», «Суиндон Таун». В 2013 году Мейсон отправился во Францию, в клуб «Лорьян», но так и не провел ни одного матча.

В 2016 году перешел в «Халл Сити», выступая за который 22 января 2017 года в матче с «Челси» получил перелом черепа. В феврале 2018 года Мейсон завершил карьеру (в 26 лет) по рекомендации медиков, и вернулся в «Тоттенхэм», но уже на тренерскую позицию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Аэровокзал под Гродно выставили на аукцион за 6 базовых. Его не могут продать уже 11 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by