Для въехавшего в колонну силовиков водителя BMW прокурор запросил 12 лет колонии

Источник материала: Tut.by

В Минском городском суде, где рассматривают дело водителя BMW, который после выборов въехал в колонну силовиков, прошли прения сторон. Прокурор считает, что вина обвиняемого доказана: он участвовал в протестах, подал ложный донос и покушался с помощью машины на убийство сотрудников ОВД. Он затребовал наказать его 12 годами колонии усиленного режима. Адвокат же считает, что ее подзащитный преступления не совершал.





Напомним, 25-летнего Тихона Осипова обвиняют по нескольким статьям УК : участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293), покушение на убийство сотрудников ОВД (ч. 1 ст. 14 и ст. 362) и ложный донос (ч. 1 ст. 400).

Согласно обвинению, 11 августа прошлого года парень принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии, на котором люди выступали против признания результатов выборов президента Беларуси. Возле дома № 56 на улице Притыцкого, находясь за рулем BMW, Тихон наехал на колонну силовиков, а потом скрылся с места происшествия. После этого утопил BMW в водоеме и сообщил в милицию, что авто угнали.

Парень вину признал частично: согласился, что подал заявление об угоне, которого не было.

Ранее в суде дали показания пятеро пострадавших — это военнослужащие внутренних войск МВД, которые в дни протестов были командированы в столицу из Витебской области. После наезда у силовиков были ушибы и ссадины.

Дело рассматривает судья Дмитрий Цекал, сторону обвинения представляет Антон Тюменцев, защитник обвиняемого — Людмила Чечикова.

Перед тем как перейти к прениям сторон, судья объяснил пострадавшим, что раз они отказались от гражданского иска к обвиняемому (напомним, до суда им была выплачена материальная компенсация морального вреда), то повторно в суд с тем же вопросом они обратиться уже не смогут. Военнослужащие подтвердили, что понимают это и претензий к Осипову не имеют.

Гособвинитель: «Это идеальная совокупность преступлений»

В прениях гособвинитель Антон Тюменцев сказал, что версия обвиняемого не выдерживает никакой критики, потому что противоречит фактическим обстоятельствам дела.

— Несмотря на то, что обвиняемый указывал на свою аполитичность, доказательства по делу говорят об обратном. В BMW было БЧБ-полотно, на крышке багажника — "Погоня" и наклейка «Я/Мы 97%», в его телефоне были его фото с изображением «Свободу Бабарико и Тихановскому». Была подписка на Telegram-канал (впоследствии признанный экстремистским. — Прим. AUTO.TUT.BY), который он посещал 10 августа, и знал, что в городе будут проходить массовые беспорядки, в которых он намеревался участвовать.

По мнению прокурора, найденные в машине вещи говорят о намерении участвовать в протестах: респиратор, очки, хоккейный шлем должны были обезопасить его в массовом мероприятии, батончики и вода — утолить голод, йод и бинты — для оказания первой помощи, если она потребуется, аккумулятор — для подзарядки телефона. Также обвинение считает, что Осипов специально снял знаки с машины. Все его действия носили умышленный характер.

— Осипов акцентировал внимание на своем страхе, когда силовики задерживали авто в соседнем ряду. Но на видео видно, что задержание происходило после того, как люди отказались выходить из салона и машина поехала. К BMW обвиняемого не предпринимали таких действий: не били, лишь пытались открыть дверь авто. Мотив обвиняемого, что он опасался за свои жизнь и здоровье, надуманный. Причина лежит в плоскости его политических взглядов и целей.

Тюменцев заявил, что когда BMW перестроился в соседнюю полосу, водитель видел людей, стоявших к нему спиной, но поехал на них. Только из-за стечения обстоятельств, экипировки военнослужащих и их физической подготовленности удалось избежать более тяжелых последствий.

Прокурор озвучил данные экспертизы: скорость BMW была от 16 до 23 км/ч, при этом Осипов не тормозил при столкновении с потерпевшими. Потом он увеличил скорость до 27 км/ч.

— Обвиняемый говорил, что уехал с места происшествия из-за того, что на него было направлено оружие. Но, считаю, что это не соответствует действительности. Оружия военнослужащие при себе не имели, а сотрудников смежных подразделений там не было.

Утопление автомобиля после происшествия прокурор расценивает как желание избавиться от орудия преступления.



Пострадавшие — военнослужащие внутренних войск МВД из Витебской области

При вынесении решения судом прокурор попросил учесть, что покушение на убийство сотрудников ОВД относится к тяжким и особо тяжким категориям. Также он отметил, что Осипов ранее привлекался к административной ответственности, наказание по одному правонарушению не погашено. Парень имеет положительные характеристики, погасил материальный ущерб пострадавшим.

Тюменцев запросил для Осипова наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет (11 лет — за покушение на убийство, 4 года — за участие в массовых мероприятиях, 1 год — за ложный донос).

После выступления прокурора четверо пострадавших военнослужащих заявили, что им «сказать и добавить нечего».

— Обиды на него не держу. Считаю, что не было у него умысла на убийство, — высказался Михаил Протос, один из пяти пострадавших.

Адвокат: «Вина Осипова не нашла подтверждения, скорее нашла в суде опровержение»

Людмила Чечикова, защитник Тихона Осипова, напомнила слова прокурора о том, что обвиняемый имел «политические взгляды и цели».

— Конституция позволяет людям иметь свои взгляды. Они есть и у обвиняемого, и у потерпевших.

Адвокат считает, что вина ее подзащитного в суде не доказана, а, наоборот, опровергнута. Ведь если бы Осипов хотел принять участие в массовом несанкционированном мероприятии, то он сделал бы это.

— Он бы поехал на «Пушкинскую», там баррикады, стреляют, «весело». В Telegram-канале (который признали экстремистским. — Прим. AUTO.TUT.BY) были сведения, где баррикады. Но намерения были другие: выехать. Они дворами искали выезд к МКАД, не знали дорогу и через Жудро попали на Притыцкого.



Адвокат обвиняемого Людмила Чечикова

Чечикова отметила, что на Притыцкого, где Осипов с приятелями попал в затор, шли военнослужащие, которые никого не трогали — об этом говорят свидетельские показания. Но затем там появились какие-то люди, которых следствие называет «сотрудники правоохранительных органов, предъявляющие законные требования».

— Понять, что это были за люди, нельзя, в материалах дела этого нет. ОМОН там не принимал участия, у ВВ оружия не было. Они с совсем не интеллигентными словами кричали: «Выходите из машины», вытаскивали людей, укладывали лицом в землю. А какие для этого были основания? Ведь закон об ОВД регламентирует, когда можно применять оружие, что насилие должно быть соразмерным.

Защитник считает, что Осипов и его друзья тогда вполне обоснованно опасались за свою жизнь и здоровье. Парни решили уехать, водитель тихонечко начал движение, он выбрал безопасную пустую полосу. Да, в ней были военнослужащие, они расступались перед BMW.

— Гособвинитель в своем выступлении отметил, что BMW ехала с увеличением скорости. Знаете, это неудивительно: например, мне ни разу не удалось тронуться с места с уменьшением скорости, — говорит адвокат. — К тому же ехал Осипов медленно, даже в этой обстановке его действия были разумные, неагрессивные. А ведь он мог со всей дури втопить педаль в пол, и BMW за 8,9 секунды разогналась бы до 100 км, тогда были бы совсем другие последствия. А там все действия продолжались 9,45 секунды. К тому же какое это «орудие убийства»? Весьма ненадежный способ на скорости 16 км. Человеку надо быть слишком пьяным или слишком мертвым, чтобы его переехала машина при таких обстоятельствах.

По словам адвоката, силовики били по автомобилю дубинками, потом начали стрелять резиновыми пулями — от этого на кузове есть черные следы от палок и вмятины от пуль, разбитые стекла и зеркало. Чечикова сообщила, что тут и взрослый человек испугался, не то что молодежь, которая не служила в армии. Поэтому водитель за рулем пригнулся и не видел, что происходило, надеялся, что силовики расступятся перед авто.

— Кстати, во время следствия я просила установить, что это за повреждения на лобовом стекле, но делать это следователь не посчитал целесообразным, — акцентировала внимание адвокат.



Сторону обвинения представляет Антон Тюменцев

По мнению адвоката, раз произошел наезд, значит дело должно расследоваться как ДТП, но следствие пошло по другому пути.

«Парни, я рад, что вы не получили никаких травм»

Также в суде с последним словом выступил и обвиняемый.

— Парни, извините меня, не думал я, что такая ситуация могла сложиться в тот вечер. Я рад, что вы не получили никаких травм, иначе я бы места себе не находил. Представил себя на вашем месте: я был бы в неменьшем шоке от происходящего. Признаю, что случайно мог наехать. Честно, ребята, это было не специально. Я попросил, чтобы родственники вам выплатили деньги. Я не считаю себя плохим человеком. Уверен, ни одного человека не найдется, чтобы я кому-то сделал плохо. Жаль, что меня здесь представили в виде особо опасного преступника. Я не идеальный человек, совершаю глупые поступки, один из них — ложный донос. Готов принять ответственность за те поступки, которые я совершил. Моя совесть чиста, — сказал Тихон Осипов.