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Боль, онемение, мурашки: невролог рассказал про симптомы остеохондроза

20.04.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Боли в спине зачастую списывают на остеохондроз. Но как это заболевание проявляется на самом деле и когда нужно идти к врачу? На самые важные вопросы ответил врач-невролог Александр Склименок.

  • Александр Склименок Врач-невролог первой категории медицинского центра «ЛОДЭ»

Что такое остеохондроз?

Остеохондроз — это естественный процесс дегенерации структур позвоночного столба, «изношенность» позвоночника, изменения, которые возникают в процессе жизни. И чем неправильнее человек «пользуется» позвоночником, тем быстрее он изнашивается. Это наша «расплата» за прямохождение, у животных практически не встречается остеохондроз.

Остеохондроз есть у всех: при исследовании его признаки можно обнаружить у подростков, начиная с 12-летнего возраста. А найти человека старше 25 лет без остеохондроза вообще нереально. Разница только в том, где и насколько он выражен, мешает он или нет. Потому что некоторые его проявления правильные — это защита организма от чрезмерных нагрузок.

Чаще всего у людей страдает поясничный отдел позвоночника, на втором месте — шейный, на третьем — грудной.


Фото: Karolina Grabowska, pexels.com

Какие у него симптомы?

Остеохондроз — очень широкий спектр изменений позвоночника, в межпозвоночных дисках, суставах, связках, костной ткани. То есть у самого остеохондроза никаких признаков нет, он не болит. Но когда начинают затрагиваться нервные окончания, близлежащие ткани, появляются симптомы остеохондроза. Чаще всего это боли в различных отделах позвоночника, конечностях, туловища, головная боль, головокружение, нарушение чувствительности, снижение силы, объема движений, мышечный спазм.

Когда с остеохондрозом нужно идти на прием к врачу?

Когда он начинает мешать и появляются симптомы. Это первые признаки прогрессирования остеохондроза. И даже если для вас они не критичны, следует обратиться к врачу, чтобы исключить другие патологии.

Также нужно ходить на профилактические осмотры, так как профилактика всегда лучше лечения — это касается не только остеохондроза.



Кто максимально рискует столкнуться с неприятными последствиями остеохондроза?

Все, кто неправильно «пользуется» позвоночником, дает на него неадекватные нагрузки (динамические или статические). Основная масса пациентов — люди с сидячей работой и малоподвижным образом жизни.

Также появление симптомов провоцируют ожирение, гиподинамия, нарушение обмена веществ, анемия, вредные привычки.

Правда, что у людей со сколиозом остеохондроз проявляется раньше?

Да. Сколиоз — это искривление позвоночника, соответственно, его положение изначально неправильное, из-за чего на некоторые его сегменты идет большая нагрузка. Поэтому любые искривления позвоночника — это фактор риска.

Как остеохондроз влияет на организм?

Позвоночник — фундамент, на котором держится весь организм, и изменения в нем могут затрагивать многие системы. Компрессия нервов может привести к нарушению работы органов и систем организма, за которые они отвечают, стать причиной слабости и даже паралича конечностей.

К счастью, эти патологические проявления очень редки. Чаще всего пациентов беспокоят именно боли. Но это тоже требует внимания, так как боль выматывает организм: может повышаться артериальное давление, нарушаться сердечный ритм, увеличивается риск развития депрессивных расстройств.


Фото: Karolina Grabowska, pexels.com

Какие ошибочные представления про эту болезнь чаще встречаются у пациентов?

Часто у людей существуют две крайности: одни говорят, что остеохондроз — это ерунда, другие — что это очень плохо. И то, и другое неправильно. Остеохондроз — болезнь, на которую надо обращать внимание, но это точно не приговор.

Еще одно заблуждение — считать, что есть универсальные средства для лечения. Человек — индивидуум, и болезнь каждого — индивидуальна. Соответственно, к каждому пациенту нужен свой подход.

И самая большая ошибка, когда человек пытается лечиться так же, как кто-то из знакомых или из интернета. Если что-то беспокоит — идите к врачу, ведь самолечение может не просто не дать результата, но и навредить.

Остеохондроз можно вылечить?

Остеохондроз можно корригировать (корректировать — прим. TUT.BY), уменьшить его прогрессирование, патологическое воздействие на нервы, но полностью вылечить его нельзя. Это заболевание, грубо говоря, как морщины: даже оперативное вмешательство дает временный результат.

С другой стороны, в организме есть системы самовосстановления. Если остеохондроз проявляется в пожилом возрасте, за счет саногенетических механизмов он мешает гораздо меньше, чем в молодом возрасте.

Что нужно делать, чтобы не было остеохондроза?

Правильно «использовать» позвоночник, то есть избегать всех неадекватных нагрузок — динамических и статических. Например, неправильно приезжать на дачу раз в неделю, чтобы с утра и до вечера копать грядки. Это нужно делать по чуть-чуть каждый день.

Если необходимо сидеть за столом длительно и при этом вы не хотите испытывать боли в спине, вы должны накачать мышечный корсет, правильно организовать свое рабочее место, соблюдать гигиену поз и движений, чтобы эти статические нагрузки не так сильно влияли на позвоночник.

Важно осознавать: для создания мышечного корсета нужна физкультура, а не спорт. В спорте нет слова «здоровье». Нужны правильные упражнения: йога, цигун, пилатес, современные комплексы по методу инструкторов ЛФК. Также необходимо понимать, что всегда более эффективно комплексное лечение, включающее медикаментозную терапию, физиотерапию, рефлексотерапию, кинезиотерапию.

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Боли в спине зачастую списывают на остеохондроз. Но как это заболевание проявляется на самом деле и когда нужно идти к врачу?
 
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