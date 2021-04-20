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На Независимости водитель такси уснул за рулем, снес светофор и дорожные знаки
Источник материала: Tut.by
Ночью на проспекте Независимости легковушка снесла светофор и дорожные знаки,
По информации инспекторов, 20-летний водитель Kia («Яндекс.Такси») двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Руссиянова в направлении улицы Рогачевской, не справился с управлением и наехал на островок безопасности. От удара автомобиль отбросило на светофор, затем — на дорожные знаки.
В момент аварии в салоне авто находилась 26-летняя девушка. Ее на месте ДТП осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.
Водитель Kia пояснил инспекторам, что уснул за рулем.
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В момент аварии в салоне авто находилась 26-летняя девушка. Ее на месте ДТП осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.
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