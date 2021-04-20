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Аварийных ситуаций станет меньше? На одном из ключевых перекрестков Вишневца меняют организацию движения

20.04.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Меняется организация дорожного движения на перекрестке улиц Кабяка и Индурского шоссе в Гродно, сообщает Блог Гродно S13.ru. Как пояснили в ГАИ, изменения вызваны ростом интенсивности транспортных потоков, в связи с чем возросло и количество аварийных ситуаций.


Напомним, во время реконструкции участка проспекта Купалы от улицы Южной до микрорайона Погораны-Кошевники и из-за закрытия с сегодняшнего дня перекрестка улицы Южной и проспекта Купалы интенсивность движения на Индурском шоссе значительно возросла. Прежняя схема движения уже не позволяла в полной мере обеспечить безопасность участников дорожного движения — и в ГАИ пересмотрели направления движения по полосам.


Это касается направления выезда с улицы Кабяка на Индурское шоссе. Если ранее поворачивать направо с Кабяка на Индурское шоссе можно было с двух полос, а двигаться прямо и налево — только из крайней левой полосы, то теперь из каждой полосы только одно направление: средняя — для движения прямо, левая — для поворота налево, правая — для поворота направо.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
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Напомним, во время реконструкции участка проспекта Купалы от улицы Южной до микрорайона Погораны-Кошевники и из-за закрытия с сегодняшнего дня перекрестка улицы...
 
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