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Аварийных ситуаций станет меньше? На одном из ключевых перекрестков Вишневца меняют организацию движения
Источник материала: Tut.by
Меняется организация дорожного движения на перекрестке улиц Кабяка и Индурского шоссе в Гродно,
Напомним, во время реконструкции участка проспекта Купалы от улицы Южной до микрорайона Погораны-Кошевники и из-за закрытия с сегодняшнего дня перекрестка улицы Южной и проспекта Купалы интенсивность движения на Индурском шоссе значительно возросла. Прежняя схема движения уже не позволяла в полной мере обеспечить безопасность участников дорожного движения — и в ГАИ пересмотрели направления движения по полосам.
Это касается направления выезда с улицы Кабяка на Индурское шоссе. Если ранее поворачивать направо с Кабяка на Индурское шоссе можно было с двух полос, а двигаться прямо и налево — только из крайней левой полосы, то теперь из каждой полосы только одно направление: средняя — для движения прямо, левая — для поворота налево, правая — для поворота направо.
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Аварийных ситуаций станет меньше? На одном из ключевых перекрестков Вишневца меняют организацию движения
Напомним, во время реконструкции участка проспекта Купалы от улицы Южной до микрорайона Погораны-Кошевники и из-за закрытия с сегодняшнего дня перекрестка улицы...
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