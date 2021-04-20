Аварийных ситуаций станет меньше? На одном из ключевых перекрестков Вишневца меняют организацию движения

Источник материала: Tut.by

Меняется организация дорожного движения на перекрестке улиц Кабяка и Индурского шоссе в Гродно, сообщает Блог Гродно S13.ru. Как пояснили в ГАИ, изменения вызваны ростом интенсивности транспортных потоков, в связи с чем возросло и количество аварийных ситуаций.





Напомним, во время реконструкции участка проспекта Купалы от улицы Южной до микрорайона Погораны-Кошевники и из-за закрытия с сегодняшнего дня перекрестка улицы Южной и проспекта Купалы интенсивность движения на Индурском шоссе значительно возросла. Прежняя схема движения уже не позволяла в полной мере обеспечить безопасность участников дорожного движения — и в ГАИ пересмотрели направления движения по полосам.





Это касается направления выезда с улицы Кабяка на Индурское шоссе. Если ранее поворачивать направо с Кабяка на Индурское шоссе можно было с двух полос, а двигаться прямо и налево — только из крайней левой полосы, то теперь из каждой полосы только одно направление: средняя — для движения прямо, левая — для поворота налево, правая — для поворота направо.

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