Врач составила топ фраз, которые бесят женщин во время беременности и после родов

Источник материала: Tut.by

Врач акушер-гинеколог 1-й категории Виктория Матвиенко опросила молодых мам — и составила подборку фраз и вопросов, которые бесят и раздражают женщин во время беременности и после родов: «Почитайте их — и не произносите никогда».

Виктория МатвиенкоВрач-гинеколог 1-й категории, ведет блог в Instagram Врач-гинеколог 1-й категории, ведет блог в

Фразы, обесценивающие переживание. Они воспринимаются как запрет на свои эмоции: «Ты плохая мать, если хочешь отдохнуть от ребенка», «А что ты думала, ты теперь мама», «Ты знала, на что шла», «Беременность не болезнь, так что не жалуйся», «Женщины созданы, чтобы рожать». Ну и, конечно, «ты же хотела ребенка, так терпи и радуйся». Сюда же — все, что касается «а вот мы в свое время без подгузников, без стиралки», «мне было еще тяжелее», «раньше в поле рожали».

Замечания и вопросы о беременности и родах: «Когда рожать?!», «А у вас ЭКО или сами?», «А когда за вторым?», «Сами рожали? Кесарево? А из-за вас или из-за ребенка?»

Рекомендации по уходу за ребенком, о которых не просили: «Не бери на ручки», «Ты держишь, гуляешь, одеваешь неправильно», «Купай в пеленке», «Добавь марганцовку», «Он голодный». Тут же мнение о кормлении: «А молока хватает?» «А ты еще кормишь грудью? Почему так мало? (или «Почему так долго?)», «А разве можно это есть и пить на грудном вскармливании?»

И просто бестактность: «Такой живот огромный», «А сколько набрала?», «Ну ты и растолстела», «Ну ничего, похудеешь», «А чего ты не сходила в душ и не причесалась, ребенок-то спит все время».

— Конечно, в каждом кругу есть свои нормы общения, уместность определенных вопросов и каких-то комментариев. Но я решила обсудить эту тему, чтобы мы понимали: фраза, даже сказанная случайно, может ранить очень сильно! Особенно молодую маму, когда она находится в уязвимом положении. Ведь это период требует от женщины очень много сил.



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Возникает логичный вопрос: так что сказать можно?

Я думаю, что, во-первых, нам не всегда надо что-то говорить, иногда достаточно просто выслушать. Во-вторых, вопросы «Чем я могу помочь?» и «Что сделать, чтобы тебе было легче?» будут уместны всегда.