От России до США. Нацбанк о том, из каких стран в Беларусь приходит больше всего денежных переводов

Источник материала: Tut.by

В первом квартале этого года по сравнению с предыдущим увеличились суммы денежных переводов как в Беларусь, так и из Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о денежных переводах, осуществленных через международные системы денежных переводов, за первый квартал 2021 года. Лидеры по переводам из Беларуси — Россия, Турция и Украина, по переводам в Беларусь — Россия, США и Израиль.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В статистике Нацбанка учитываются только переводы, сделанные через международные системы денежных переводов Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Money Gram, BLIZKO, Contact, «Колибри», Faster.

Общая сумма денежных переводов, отправленных в первом квартале из Беларуси, составила 49 миллионов 658,5 тысячи долларов. Это на 12 миллионов больше, чем в первом квартале 2020 года, тогда сумма денежных переводов из Беларуси равнялась 37 миллионам 619,2 тысячи долларов. В первом квартале 2019 года денежные переводы из Беларуси составили 40 миллионов 82,8 тысячи долларов, 2018 года — 39 миллионов 78,6 тысячи долларов, 2017 года — 34 миллиона 22,9 тысячи долларов.

В первом квартале 2021 года деньги из Беларуси активнее всего отправляли в Россию (общая сумма — 29,6 миллиона долларов), Турцию (3,9 миллиона) и Украину (3,7 миллиона).

Переводы, полученные в Беларуси из-за границы, в первом квартале этого года составили 85 миллионов 716,1 тысячи долларов. В первом квартале 2020 года эта сумма составляла 67 миллионов 824,2 тысячи долларов. Таким образом, разница по сравнению с прошлым годом — 17,9 миллиона долларов. В первом квартале 2019 года из-за границы было получено 74 миллиона 893,5 тысячи долларов, 2018 года — 87 миллионов 600,9 тысячи долларов, 2017 года — 94 миллиона 276,4 тысячи долларов.

Больше всего денег в первом квартале пришло из России (26,3 миллиона долларов), США (13,5 миллиона) и Израиля (6,1 миллиона).

Средняя сумма одного перевода, отправленного из Беларуси в первом квартале 2021 года, составила 348,71 доллара (в первом квартале 2020-го — 327,54 доллара). Полученного из-за границы — 298,86 доллара (в первом квартале 2020-го — 243,76 доллара).