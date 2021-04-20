Источник материала: Салiдарнасць

Начальник вооружения ВС Беларуси Сергей Симоненко считает, что Беларуси с Запада никто не угрожает. Об этом он заявил во время прямой телефонной линии блогеру Андрею Пауку.





Запись разговора можно услышать на канале «Рудабельская паказуха» .

— Никаких опасений, что нам кто-то угрожает (с западной стороны) нет. Мы постоянно должны совершенствовать, тренировать свои вооруженные силы и, как говорится, держать порох сухим, и быть в готовности отвечать на всякие угрозы, которые нам могут поступить с любой стороны, — ответил замминистра на вопрос об угрозах с Запада.

Паук уточнил Симоненко информацию по поводу наличия боевой техники на приграничной с Беларусью территории, приведя цитату Лукашенко: «Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот».

— Вопрос находится вне рамок компетенции Минобороны — «кто лязгает», «где лязгает». Мы проверяем свои Вооруженные силы, мы обязаны их держать в тонусе, чтобы люди умели стрелять, использовать технику, умели водить, поддерживали боевую готовность.

На вопрос о том, «какую позицию занимает министерство обороны Беларуси в конфликте России и Украины», представитель ведомства не стал отвечать, посчитав его «провокационным» и «оскорбительным».