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Замминистра обороны: «Кто лязгает», «где лязгает»  — вопрос вне рамок компетенции министерства»

20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Начальник вооружения ВС Беларуси Сергей Симоненко считает, что Беларуси с Запада никто не угрожает. Об этом он заявил во время прямой телефонной линии блогеру Андрею Пауку.

Замминистра обороны: «Кто лязгает», «где лязгает»  — вопрос вне рамок компетенции министерства»

Запись разговора можно услышать на канале «Рудабельская паказуха».

— Никаких опасений, что нам кто-то угрожает (с западной стороны) нет. Мы постоянно должны совершенствовать, тренировать свои вооруженные силы и, как говорится, держать порох сухим, и быть в готовности отвечать на всякие угрозы, которые нам могут поступить с любой стороны, — ответил замминистра на вопрос об угрозах с Запада.

Паук уточнил Симоненко информацию по поводу наличия боевой техники на приграничной с Беларусью территории, приведя цитату Лукашенко: «Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот».

— Вопрос находится вне рамок компетенции Минобороны — «кто лязгает», «где лязгает». Мы проверяем свои Вооруженные силы, мы обязаны их держать в тонусе, чтобы люди умели стрелять, использовать технику, умели водить, поддерживали боевую готовность.

На вопрос о том, «какую позицию занимает министерство обороны Беларуси в конфликте России и Украины», представитель ведомства не стал отвечать, посчитав его «провокационным» и «оскорбительным».

 
 
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Начальник вооружения ВС Беларуси Сергей Симоненко считает, что Беларуси с Запада никто не угрожает. Об этом он заявил во время прямой телефонной линии блогеру...
 
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