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Лукашенко: «Россия – очень много может помочь Украине. Не Путин виноват». Политолог: «Конец нейтралитета»
20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский правитель сделал заявление, на которое сразу обратили внимание.
Во время встречи
– Прежде всего на Донбассе – зависит только от Украины, – сказал Лукашенко. – Пусть, может быть, вот с завтрашнего дня если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то может зацепит у кого-то нервы, украинские интересы, но поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет. Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые, но надо понимать, что Россия – это огромная страна и она очень много может помочь Украине. В плане восстановления, Донбасса и так далее.
Были такие предложения со стороны Путина – он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, всё разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские руководство не самостоятельное. Потому что надо было принимать решение и степ-бай-степ потихонечку двигаться, и уже к этому времени многие вопросы были бы сняты. Но, я был свидетелем, не Путин в этому виноват.
Белорусский политолог Валерий Карбалевич
– Теперь Лукашенко играет на стороне России. За поддержку Кремля приходится платить национальными интересами Беларуси.
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Лукашенко: «Россия – очень много может помочь Украине. Не Путин виноват». Политолог: «Конец нейтралитета»
Белорусский правитель сделал заявление, на которое сразу обратили внимание.
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