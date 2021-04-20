Лукашенко: «Россия – очень много может помочь Украине. Не Путин виноват». Политолог: «Конец нейтралитета»

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель сделал заявление, на которое сразу обратили внимание.





Во время встречи с одиозным народным депутатом Верховной рады Евгением Шевченко белорусский правитель выразил свое видение «нормализации ситуации в проблемных точках Украины».

– Прежде всего на Донбассе – зависит только от Украины, – сказал Лукашенко. – Пусть, может быть, вот с завтрашнего дня если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то может зацепит у кого-то нервы, украинские интересы, но поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет. Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые, но надо понимать, что Россия – это огромная страна и она очень много может помочь Украине. В плане восстановления, Донбасса и так далее.

Были такие предложения со стороны Путина – он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, всё разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские руководство не самостоятельное. Потому что надо было принимать решение и степ-бай-степ потихонечку двигаться, и уже к этому времени многие вопросы были бы сняты. Но, я был свидетелем, не Путин в этому виноват.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич обращает внимание , что с 2014 года Лукашенко и белорусские государственные СМИ стремились сохранить нейтралитет в российско-украинском конфликте. И во многом это удалось. Но теперь, обращает внимание аналитик, «нейтралитет остался далеко в стороне».

– Теперь Лукашенко играет на стороне России. За поддержку Кремля приходится платить национальными интересами Беларуси.

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