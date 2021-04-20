ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: «Россия – очень много может помочь Украине. Не Путин виноват». Политолог: «Конец нейтралитета»

20.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель сделал заявление, на которое сразу обратили внимание.

Лукашенко: «Россия – очень много может помочь Украине. Не Путин виноват». Политолог: «Конец нейтралитета»

Во время встречи с одиозным народным депутатом Верховной рады Евгением Шевченко белорусский правитель выразил свое видение «нормализации ситуации в проблемных точках Украины».

– Прежде всего на Донбассе – зависит только от Украины, – сказал Лукашенко. – Пусть, может быть, вот с завтрашнего дня если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то может зацепит у кого-то нервы, украинские интересы, но поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет. Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые, но надо понимать, что Россия – это огромная страна и она очень много может помочь Украине. В плане восстановления, Донбасса и так далее.

Были такие предложения со стороны Путина – он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, всё разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские руководство не самостоятельное. Потому что надо было принимать решение и степ-бай-степ потихонечку двигаться, и уже к этому времени многие вопросы были бы сняты. Но, я был свидетелем, не Путин в этому виноват.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич обращает внимание, что с 2014 года Лукашенко и белорусские государственные СМИ стремились сохранить нейтралитет в российско-украинском конфликте. И во многом это удалось. Но теперь, обращает внимание аналитик, «нейтралитет остался далеко в стороне».

– Теперь Лукашенко играет на стороне России. За поддержку Кремля приходится платить национальными интересами Беларуси.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский правитель сделал заявление, на которое сразу обратили внимание.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска получила от БПС-Сбербанка 20 000 рублей. Выяснили, за что
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by