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Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов Болгарии

20.04.2021 14:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия высылает двух болгарских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Софии. Об этом сообщает МИД РФ.

"20 апреля посол Болгарии А. Кристин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова", - говорится в заявлении МИД РФ.

Болгарским дипломатам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata двух сотрудников посольства России в Софии", - пояснили в МИД РФ.

Ранее, 22 марта, МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов.

 
 
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Россия высылает двух болгарских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Софии. Об этом сообщает МИД РФ.
 
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